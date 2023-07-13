莫迪：印度增購26架“陣風”戰鬥機

陣風戰鬥機

法國 – 印度總理莫迪已經抵達巴黎，他是7月14日在巴黎舉行的法國國慶節閱兵式的嘉賓，這是兩國之間“啟動戰略夥伴關係新階段的一個機會”。印度武裝部隊的一支特遣隊將與法國部隊一起參加閱兵。13日他還宣布，印度將在購買26架陣風戰鬥機。

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莫迪13日晚在印度社區發表講話時表示，“明天我將與我的朋友馬克龍一起參加國慶閱兵。這種親密關係不僅是兩國領導人之間的關係，也是印度和法國之間堅固友誼的體現。”

與此同時，法國總統馬克龍13日在向武裝部隊部發表講話時表示，他“很高興歡迎印度作為國慶閱兵式的嘉賓國”。 他補充說：“印度是世界巨人，將對我們的未來起着決定性作用；同時它也是戰略夥伴和友好國家。”今年法國和印度將慶祝建立戰略夥伴關係25周年，莫迪的訪法具有特殊意義。

莫迪於中午抵達巴黎開始進行為期兩天的正式訪問，旨在進一步加強兩國之間25年戰略夥伴關係的聯繫，特別是建立在軍事裝備領域上的合作。

7月10日，印度國防部批准了從法國購買26架“陣風”戰鬥機和3艘“鮋魚級”常規潛艇，該採購初步估值為60.5億美元與44億美元。兩天前，印度媒體已經報道，印度計畫為海軍購買多達26架“陣風”戰鬥機和3艘鮋魚級常規潛艇。

印度總理莫迪在接受《回聲報》採訪時表示：“我們對戰略自主權有着同樣的渴望。我們兩國都堅定地致力於國際法，希望世界是多極化的” 。

巴黎希望成為平衡力量，增加對話渠道，並希望成為西方集團與世界其他國家之間的橋樑。 法國總統馬克龍表示：“近年來，我們特別是與印度、阿拉伯聯合酋長國以及其他一些國家加強了前所未有的聯盟，特別是在印太框架內”。

法國總統馬克龍13日在愛麗舍宮為來訪的莫迪舉行私人晚宴，14日才是在盧浮宮舉辦的晚宴。馬克龍表示，“我們追求的中間道路是正確的，印度是一個重要的合作夥伴。

澳大利亞戰略政策研究所ASPI研究員Fawa Aamer表示，近幾年來，印度的影響力顯著增強。她還表示，我要重點說的是，不要忘記，印度目前是二十國集團主席國。

法共《人道報》上周發表的一篇專欄文章的署名文章，譴責莫迪“繼續破壞人權和民主”。13日非政府組織的抗議活動人數不多。包括兩名激進左翼代表在內的數十名示威者譴責了這次訪問。 一條橫幅上寫着“不要給人權的敵人鋪設紅地毯”。

歐洲議會則在一項沒有約束力範圍的決議中要求將人權納入歐盟與印度夥伴關係所涵蓋的“所有領域”。