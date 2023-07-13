「視頻」法郊區騷亂損失慘重，政府嚴防暴力再起

法國/郊區騷亂

法國今年將在社會緊張關係中迎來傳統的國慶閱兵與煙火。6月底隨一名17歲少年被警察擊斃而起的市郊騷亂雖然暫告平息，但緊張氣氛並未煙消雲散。短短幾天的騷亂造成的物質損失目前估計已經超過六億歐元，商家和公共設施均損失嚴重，政府希望儘快通過一項緊急法案，加速各種設施的修復或重建工程。點擊法國24電視台視頻報道，了解詳情。

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騷亂起因是6月27日，在巴黎近郊南特爾， 17歲少年納赫勒因無照駕車被警方攔截，並最終被一名警員開槍斃命。一段圍觀者拍攝的視頻顯示，在事件現場，納赫勒當時並無對執法警員構成威脅。這段視頻引發了民間對警方執法不公的不滿，次日晚間就開始的騷亂開始向周邊郊區，也向其它城市蔓延，暴力程度令人震驚，商業設施和公共設施損失嚴重。保險公司的損失估算數字不斷推高：

從目前的物損評估來看，這次市郊騷亂的破壞程度遠超過2005年法國郊區騷亂。大規模騷亂如今雖有平息，但仍有不少商家因受損嚴重，而無法重新開業。政府希望議會在本次議會會期結束前，通過一項專項緊急法案，以便加速重建工程。

法國社會緊張氣氛尚未消除。為避免發生新的大規模騷亂和暴力，當局已經下達政令，在7月13日至15日期間，禁止出售一切煙花用品，包括煙花發射炮。幾天前的郊區騷亂中，年輕人曾大量使用煙花發射炮，襲擊治安隊伍。

也正因為如此，許多市鎮取消了傳統的在國慶前夜的煙花活動。但首都埃菲爾鐵塔腳邊的傳統煙花及音樂晚會如常舉行。

在此期間，政府也在全國部署大約13萬人的警力，尤其是巴黎地區、北部城市以及里昂市郊等地。這將是法國首次在國慶日，在一些敏感街區部署特種警署和憲兵隊的特種力量，以及直升機和裝甲車。4萬消防員待命。

法國全國的公共交通也再次宣布晚間提前停運。巴黎大區13日和14日晚十點，公共汽車及有軌電車收車停運。