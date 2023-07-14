法國國慶閱兵式隆重邀請主賓國印度總理出席

法國今天7月14日舉行國慶閱兵典禮，主賓國是印度。印度總理莫迪出席由印軍開場的閱兵式。馬克龍將為莫迪在盧浮宮博物館設晚宴。

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印度總理莫迪（Narendra Modi）今天在被授予法國最高榮譽--大十字榮譽軍團勳章之後，與法國總統馬克龍一同出席10點開始在香榭麗舍大道舉行的閱兵式。

在法蘭西空中巡邏隊及其標誌性的藍、白、紅三色煙帶穿過巴黎上空後，印度武裝部隊的240名成員為徒步遊行拉開序幕，印度的三架“陣風戰鬥機”也參加飛行表演。

法新社說，莫迪此次訪問巴黎，為討論印度購買26架新的法國達索"陣風"海軍型戰機及3艘潛艇，提供了討論的機會，新德里已於周四原則上同意了這一採購計畫。

今年是巴黎和新德里建立戰略夥伴關係25周年，法國希望加強這一關係，以擴大在亞太地區的影響力，儘管印度一直被非政府組織指責走向獨裁。

馬克龍周四晚間在對武裝部隊的講話中說，“印度將在我們的未來發揮決定性作用；它也是一個戰略夥伴和友好國家"。

馬克龍和莫迪定於今天在愛麗舍宮發表聯合聲明，然後於下午5點05分舉行會談，雙方討論的內容包括安全、太空與核能合作等問題，馬克龍將在盧浮宮博物館舉行官方晚宴招待莫迪。

另有15個國家參加今天的法國國慶閱兵式，包括北約盟國，意大利的直升機、英國和比利時的飛機，以及非洲六國：貝寧、剛果（布）、加蓬、馬達加斯加、科特迪瓦和塞內加爾的軍校成員。

烏克蘭將作為本次閱兵式的背景，包括法國向烏克蘭戰場提供的裝備凱撒移動炮（已交付約30門）和（AMX-10）坦克。在烏克蘭遇害的法新社記者阿爾曼-索爾丁，將在今天國慶節，被追授榮譽軍團勳章。

此外，在非洲裔17歲少年納赫爾被警察擊斃引發暴力騷亂後不久，法國政府採取一切措施，試圖控制國慶節的傳統打砸搶燒事件，在周四晚間至周六晚間，當局動員了大約4萬5,000名警察和憲兵，以及精銳部隊和裝甲車。