法國2024國慶閱兵將不上香榭大道 移師文森區和民族廣場舉行

法國總統埃馬紐埃爾·馬克龍 (Emmanuel Macron) 宣布，2024年7月14日的遊行將不踏上香榭麗舍大道，而將移師到文森區( Vincennes) 和民族廣場 (la Nation )舉行。2024年巴黎將舉行奧運會，香榭麗舍大道將部署成為大會各種活動的地點之一。

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法國總統馬克龍在國慶日的前一天，7 月 13 日的周四，在巴黎國防部發表講話時宣布此一消息。馬克龍說：“距離巴黎奧運會和殘奧會還有一年，明年（2024 年 7 月 14 日），奧林匹克運動會的聖火將照亮我們在文森區和民族廣場之間的閱兵活動。”，

文森區靠近歷史悠久的文森城堡，附近有個賽馬場，並且有個著名的森林大公園有兩個大湖，風景很美，平日吸引許多巴黎人前往散步、畫船。

今年國慶閱兵遊行，法國總統馬克龍如同先前預告，他沒有發表國慶演說。但他

於前一天7 月 13 日在巴黎國防部發表了一項講話。

所以，2024 年7 月 14 日的法國國慶閱兵遊行將不會在香榭麗舍大道舉行。“距離巴黎奧運會和殘奧會還有一年，明年，屆時，奧奧運會的聖火將點亮我們在文森和民族廣場之間舉行的閱兵活動。”，這是法國總統馬克龍7 月 13 日在國防部演講時宣布的。

法國總統馬克龍在統管武裝部隊部的國防部發表講話時還補充道：“你們將參與奧運會內部任務，以幫助確保這些全球範圍內重大活動的安全。你們中的一些人還將參加奧運會的賽事，我們都會做支持你們的後盾。”

此外，《巴黎人報》在六月份的一項報道中提到了工程單位將在連接香榭麗舍大道是協和廣場進行一些工程。報道引述施工單位提出的施工原因：“我們將在協和廣場進行施工。為迎接奧運會的來臨，我們將在那裡打造建設城市運動新項目的基礎設施，例如滑板運動。”

在香榭麗舍大道國慶閱兵遊行，其實是一新設立的傳統：

法國的國慶日閱兵遊行並不總是在香榭麗舍大街舉行的。 它一開始是在 Longchamp 的賽馬場舉行，隨後於 1919 年首次移師世界上最著名的香榭麗舍大道，與第一次世界大戰相呼應。第二次世界大戰後直至 1980 年，慶祝活動的地點定期更換。國防部指，“直到 1980 年，國慶閱兵儀式才最終確定在香榭麗舍大道舉行”