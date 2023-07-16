簡-柏金在巴黎逝世 享年76歲

法國/簡-柏金

最受法國人喜愛的英國女性，時尚偶像，擁有美妙敏感腔調的歌手和演員簡-柏金（Jane Birkin）於周日7月16日在巴黎去世，享年76歲。

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這一消息由《巴黎人報》和BFMTV提供，法新社從一位接近知情人處得到證實。

簡-伯金出生於倫敦，已入籍法國，她唱歌或講話的獨特腔調和口音在法國非常得人緣。她的名字與已故天才音樂人塞爾日-甘斯布（Serge Gainsbourg）的名字有着千絲萬縷的聯繫。她最近報告了嚴重的健康問題，這迫使她取消了音樂會。

在今年2月舉行的凱撒頒獎典禮上，她與女兒夏洛特（Charlotte）和外孫女愛麗絲（Alice）一起出現，顯得有些虛弱。

簡-柏金在法國歌壇是一個獨特的存在，她獨特而敏感的嗓音被微妙的英國口音烘托出來，受到法國公眾的喜愛。

簡-柏金憑藉1969年與甘斯布（Gainsbourg）的二重唱“Je t'aime... moi non plus”（暫譯我愛你...... 我也不愛你）、同年的“Jane B”（簡-柏）和1978年的“Ex-fan des sixties”（暫譯60年代前粉絲）等歌曲獲得了世界性的成功。

簡-柏金的好友歌手艾田島（Étienne Daho）在Instagram上感慨道："生活在一個沒有您的光輝的世界裡是難以想象的。法國著名歌手希拉（Sheila）和帕特里克-布魯爾（Patrick Bruel）也在社交網絡上悼念簡-柏金。

簡-柏金的電影作品包括1967年獲得金棕櫚獎的安東尼奧尼的《爆炸》，1969年與羅米-施耐德和阿蘭-德龍合作的《La Piscine》（游泳池），以及讓-呂克-戈達爾（Jean-Luc Godard）、雅克-多永（Jacques Doillon）、雅克-里維特（Jacques Rivette）和阿涅絲-瓦爾達（Agnès Varda）等導演的影片。

1968年，她在一次電影拍攝中結識了法國天才音樂人塞爾日-甘斯布（Serge Gainsbourg），從此他們兩人的關係為她的事業帶來了新的方向。這對情侶成為70年代巴黎的傳奇組合，將激情、魅力和醜聞融為一體。

但最終，簡-柏金無法忍受這位沉溺於無節制放縱並伴有暴力的天才伴侶。在1981年，她帶着兩個女兒凱特（Kate）和夏洛特（Charlotte）逃離了他們在巴黎韋爾訥伊街（rue Verneuil）的公寓，與電影製作人雅克-多永（Jacques Doillon）開始了新的生活。

1991年塞爾日-甘斯布去世後，簡-柏金繼續演唱曾與她結為傳奇夫妻的男人的作品，儘管她遭受了女兒凱特-巴里（Kate Barry）於2013年去世，和自己患有白血病需要長期康復等考驗。

簡-柏金是大英帝國榮譽勳章獲得者。在法國，她獲得過藝術與文學榮譽勳章。但在1989年，她拒絕接受榮譽軍團勳章，因為她認為"只有英雄"才應獲得該勳章。

簡-柏金的父親大衛是英國皇家海軍軍官，曾在第二次世界大戰期間，將抵抗戰士從英國運送到法國。大衛於1991年去世，碰巧當天是塞爾日-甘斯布的葬禮。