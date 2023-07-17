法國熱浪襲擊 周二7個省進入酷暑橙色警戒 東南部達40°C

全球暖化，熱浪再襲。法國氣象局已宣布把法國的7個省份周二(18日)當天的酷暑層級置於橙色警戒級別，它們主要位於法國東南部，以及科西嘉島。東南部地區周二、周三溫度可達攝氏40度。

酷暑熱浪襲擊全球各地，美國一孩童倒水在頭上，以躲避酷熱。 2023年7月12 日

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法國周一 (17日)雖然只有濱海阿爾卑斯省一個省份被置於酷暑熱浪橙色警戒狀態，但法國氣象局宣布，周二將有7個省份達到這一警報閾值。

這7個進入酷暑橙色警戒的省份是：東比利牛斯省、沃克呂茲省、瓦爾省、上普羅旺斯阿爾卑斯省、濱海阿爾卑斯省、上科西嘉省和南科西嘉省。

法國氣象局進一步指出，東南部地區將受到“酷暑熱浪衝擊的影響，這種酷暑熱浪並不罕見，但其持續的時間則有必要特別警惕，特別是對於那些敏感或暴露在酷暑地區的人來說更要注意。而東比利牛斯山脈將受到“強烈但短暫的高峰熱浪”的衝擊。

法國氣象局已經宣布，法國東南部周二，甚至周三的氣溫可能達到攝氏40度。

與此同時，地中海地區的氣溫應該會大大超過 40°C 大關，特別是在西班牙和意大利。例如，撒丁島預計氣溫高達 48°C。

南歐在本周初受到一股熱氣圓頂的影響，這會是一種越來越常見的極端天氣現象。

這種現象的特點是大量熱空氣被一大塊高壓區域困住。

專家格雷戈里·朗格萊向《巴黎人報》解釋道：“未來幾十年，這些極端現象將在我們地區變得普遍，我們很快就會從認為它是異常現象轉而說它是正常現象了”。