法國熱浪襲擊 周二7個省進入酷暑橙色警戒 東南部達40°C

全球暖化，熱浪再襲。法國氣象局已宣布把法國的7個省份周二(18日)當天的酷暑層級置於橙色警戒級別，它們主要位於法國東南部，以及科西嘉島。東南部地區周二、周三溫度可達攝氏40度。 

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酷暑熱浪襲擊全球各地，美國一孩童倒水在頭上，以躲避酷熱。 2023年7月12 日
酷暑熱浪襲擊全球各地，美國一孩童倒水在頭上，以躲避酷熱。 2023年7月12 日 © AP - Peter Pereira
作者： 珍妮特
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法國周一 (17日)雖然只有濱海阿爾卑斯省一個省份被置於酷暑熱浪橙色警戒狀態，但法國氣象局宣布，周二將有7個省份達到這一警報閾值。 

這7個進入酷暑橙色警戒的省份是東比利牛斯省、沃克呂茲省、瓦爾省、上普羅旺斯阿爾卑斯省、濱海阿爾卑斯省、上科西嘉省和南科西嘉省。 

法國氣象局進一步指出，東南部地區將受到“酷暑熱浪衝擊的影響，這種酷暑熱浪並不罕見，但其持續的時間則有必要特別警惕，特別是對於那些敏感或暴露在酷暑地區的人來說更要注意。而東比利牛斯山脈將受到“強烈但短暫的高峰熱浪”的衝擊 

法國氣象局已經宣布，法國東南部周二，甚至周三的氣溫可能達到攝氏40度。 

與此同時，地中海地區的氣溫應該會大大超過 40°C 大關，特別是在西班牙和意大利。例如，撒丁島預計氣溫高達 48°C 

南歐在本周初受到一股熱氣圓頂的影響，是一種越來越常見的極端天氣現象 

這種現象的特點是大量熱空氣被一大塊高壓區域困住。 

專家格雷戈里·朗格萊向《巴黎人報》解釋道：“未來幾十年，這些極端現象將在我們地區變得普遍我們很快就會從認為它是異常現象轉而說它是正常現象了”。 

 

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