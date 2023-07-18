俄羅斯拒絕延期黑海糧食出口 敖德薩港口遭導彈襲擊

烏克蘭/俄羅斯

俄羅斯拒絕延期與烏克蘭的黑海糧食出口協議數小時後，烏克蘭方面指控俄羅斯周一晚間用導彈襲擊敖德薩港口。

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烏克蘭的敖德薩港口周一晚間到周二清晨受到俄羅斯導彈襲擊，烏克蘭南部作戰司令部在一份聲明中表示，俄羅斯從黑海水域發射了六枚導彈，被烏克蘭軍方攔截，但是導彈碎片損壞了港口基礎設施和幾處私人住宅，此前僅僅數小時俄羅斯拒絕延長烏克蘭在黑海的糧食出口協議。

烏克蘭方面指出敖德薩地區受到21攜帶炸藥的架無人機轟炸，該地區的工業基礎設施也遭到了襲擊，引發火災，不過沒有造成人員傷亡。

烏克蘭總統辦公廳主任葉爾馬克 (Andrii Yermak) 在 Telegram 上指出，這波襲擊進一步證明俄羅斯不顧烏克蘭4億人的生存，想要危及烏克蘭糧食出口。

莫斯科周一宣布終止在聯合國和土耳其斡旋下於 2022 年 7 月通過的烏克蘭從黑海出口糧食協議，旨在避免貧窮國家出現嚴重糧食短缺，允許烏克蘭出口 3300 萬噸農產品，該協議對全球糧食供應至關重要。

烏克蘭總統澤倫斯基表示，儘管俄羅斯退出該協議，烏克蘭仍準備繼續通過黑海出口糧食。

就在莫斯科宣布停止該黑海糧食出口協議的幾個小時前，無人機襲擊了連接俄羅斯和所吞併的克里米亞半島的“克里米亞大橋”，俄羅斯南部軍隊從克里米亞獲得重要糧食補給。

聯合國秘書長古特雷斯表示，俄羅斯退出與烏克蘭穀物協議的決定，恐使全球數以億計人面臨饑餓風險。