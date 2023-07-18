法國政府宣布8月1日起電價上漲10%

法國政府於 7 月 18 日宣布，自 2023 年 8 月 1 日起電價將上漲 10%。消費者的平均賬單每年應增加至 1,800 歐元，在此次新漲價之前的賬單為 1,640 歐元。實施了兩個冬天的保護消費者限制電價漲價的措施逐步遞減。

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法國政府於 7 月 18 日星期二宣布，自 2023 年 8 月 1 日起電價將上漲 10%。消費者的平均賬單每年應增加至 1,800 歐元，在此次新漲價之前的賬單為 1,640 歐元。政府實施保護消費者的電力將在漲價措施，應於 2023 年底停截止。

法國政府於 7 月 18 日宣布，自 2023 年 8 月 1 日起電價將上漲 10%。這乃由於已經實施了兩個冬天的保護消費者措施的逐漸減少。

這一增長涉及“連接到功率高達 36 伏安的電錶”的客戶，即家庭、手工業者、小型企業。大公司不會從限制電價的保護措施中受益。法國上一次電費調漲是在 2023 年 2 月，增幅為 15%，而 2022 年 2 月增幅為4%。

“在漲價之前，費用約為每年 1,640 歐元。政府計算出，上調後，電暖氣價格將達到1,800歐元” ，對於每年消耗7兆瓦時電暖氣的普通消費者來說，平均增加了160歐元。

政府表示，“從 8 月 1 日起，限制漲價措施將繼續為法國人民的發票提供三分之一以上的電費保護措施，即電費的 37% 左右”，這確保了法國仍是歐洲電費最低的國家。

保護消費者限定電價措施將於 2024 年底結束

據能源監管委員會稱，截至 2022 年 12 月 31 日，在總計有3400 萬戶中，約 2160 萬居民用戶受益於電價管制。此外，同一天，還有 150 萬小型非居民用戶也享受管制電價。

法國的電價每年調整兩次，分別在八月和二月。

政府宣布將在 2024 年底前逐步終止為對抗通脹而引入的限制電價的保護措施。