法國今夏觀光起步興盛 物價雖漲 本國外國遊客洶湧

法國觀光業繼2022年夏季創下歷史新高後，今年夏天，國內外觀光客旅遊需求仍強勁。旅遊專業人士預計今年的營業額將進一步增加。

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在經歷了營業額創歷史紀錄的 2022 年的夏季之後，今年夏天，法國和國際遊客的需求仍然強勁。

今年夏天是，一個令法國觀光業者眉開眼笑的夏天，繼2022年創下歷史新高後，法國旅遊季迎來美好的開局。

火車廂擠滿了度假客，海灘和各著名景點（如：聖米歇爾山、埃菲爾鐵塔等）同樣人潮擁擠。旅遊專業人士預計他們的營業額將進一步增加，他們都祈禱這個夏天的生意興旺能儘可能長地持續到九月底。

法國觀光部長六月底就預言，今年夏季觀光業的興盛了，法國人及外國觀光客也都迴流了。

自新冠疫情結束以來，人們對假期的需求異常高漲，許多專家都不斷在呼籲旅遊業工作人員要結束休閑心態，上緊發條，開工了。

其實，法國觀光部長六月底就預言今年夏季觀光人潮興旺了，法國人外國遊客都迴流了。自新冠疫情結束以來，人們對假期的需求異常高漲。

觀光促銷旅行社《AtoutFrance》老闆克里斯天(Christian Mantei)指出，

暑假開鑼以來，除了中國遊客外，其他國家的外國遊客紛紛回國，尤其是歐洲國家的遊客。至於法國本國遊客，根據全方位旅遊觀顧問公司(Protourisme )估計，其中有 2350 萬人預訂了商業住宿（例如酒店、露營地、季節性租賃等），每戶平均度假消費預算為 2,450 歐元。這比 2022 年多了 200 歐元。“2023 年的夏天對國內遊客和外國遊客來說都是美好的，甚至是非常的美好。”

新冠疫情前的旅遊習慣回歸：

儘管價格大幅上漲，但 7 月初全國酒店入住率為 73.8%，與去年 (入住率減少0.8%)相比保持穩定：與 2022 年相比增長 8.8%，與 2019 年相比增長 28.4%。

不過，全方位旅遊觀顧問公司Protoursime主任迪迪耶指出，“出於預算原因，超過 200 萬法國人放棄了真正的假期，轉而做短期的度假。度假時，如果是售價便宜的6元的三明治，那麼遊客寧願自己做這種三明治。”

而且，旅遊業者感受到了旅遊風氣潮流的轉變。在 4 月份之前預訂量開始強勁之後，他們發現 5 月份的預訂量急劇放緩，這迫使他們下調了價格預期。“我們看到促銷活動從五月底開始一直持續到六月，特別是在地中海的某些頂級露營地”，這是法國露天旅館聯盟主席達佑(Dayot)指出的。