法國新政府今天權力交接 首開部長聯席會議

法國/政府改組

法國總統馬克龍周四結束了政府改組的懸念後，今天上午在愛麗舍宮召開了暑假前最後一次部長聯席會議。新政府中有八位新面孔，原政府中的部長職務有較大的調整。

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政府改組的卸任者和繼任者之間傳統的權力交接儀式今天上午完成。

馬克龍對新團隊的開場白在部長聯席會議上發表。據政府發言人韋蘭(Olivier Véran)稱，緊接着召開的部長聯席會議是一個展示這個“強化政府”的機會，也是為了討論近幾個月來因養老金改革的激烈爭論而動搖的國家局勢，以及一名年輕人在道路檢查中被警察殺害後引發的騷亂。

幾位部長在改組中離開了政府，但權力重量級人物比如內政部、司法部、財政部長、國防部等部長仍然留任。 41 個部委組合中的 11 個部門有變動，但政府保留整體架構。

新政府的聯席會議，是暑假前最後一次面對面的部長會議，馬克龍布置有假期作業。據馬克龍的隨行人員表示，改組後“每一個內閣職務”“都面臨挑戰，要有能力以更快的速度和效率實施改革。

馬克龍承諾在周日之前對4月17日頒布的“百日”法令制定自己的評估，並為養老金改革危機找到出路。當時設想的內容包括：制定新的“勞動契約”，以及“加強對非法移民的控制”等等。

17歲的納赫爾在一次交通檢查中被警察殺害事件導致法國連續幾個晚上發生城市騷亂，總統對此也承諾將在“認真思考”後拿出辦法。

通過在本周初確認雖改組仍留任總理伊麗莎白·博爾內，並維護在馬蒂尼翁的地位，愛麗舍宮已經表明總統聚焦夏末承上啟下工作的準備。

但是法新社說，然而，馬克龍的主要困難並沒有改變：他的政府在國民議會中仍然沒有絕對多數席位，反對派也沒有準備放棄對馬克龍的抗議。

法國總統預計下周初將前往大洋洲訪問，行程包括新喀里多尼亞、瓦努阿圖和巴布亞新幾內亞。