法國通過新法可給俄羅斯軍隊的逃兵難民身份

法國20日通過一條法律：可給予俄羅斯軍隊逃兵難民身份。這是法國第一個針對俄羅斯軍隊逃兵所釋出的法理原則，它是以歐洲指令和歐盟法院做出的判決為基礎。

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根據《國家庇護權法院（CNDA）》7月20日周四通過的原則，法國可以向拒絕在烏克蘭作戰的俄羅斯士兵授予難民身份，但該法院拒絕了俄羅斯公民的請求，因其提供的資料被判為條件不夠。

國家庇護權法院（CNDA）在一份新聞稿中估計，“逃離烏克蘭戰爭動員的俄羅斯人以及那些逃兵的被動員者可以獲得難民身份”，因為“在這次動員的框架內被徵召的俄羅斯國民可能會直接或間接構成戰爭罪”。

歐洲指令該學說是法國第一個針對俄羅斯軍隊逃兵的學說，基於2011年12月13日的歐洲指令和歐盟法院2015年2月26日的判決。但與此同時，法院駁回了一名自稱逃兵的俄羅斯人的庇護申請，認為“所提供的聲明和文件無法證明申請人是在俄羅斯的“戰爭”

這名28歲的俄羅斯申請人因父親的“暴力和反覆”行為於2019年4月離開俄羅斯，隨後收到兩張傳票，作為弗拉基米爾·普京總統於2022年9月21日發起的部分動員的一部分。烏克蘭戰爭。

法國保護難民和無國籍人辦公室（Ofpra）由於懷疑他講述故事的真實性，一審駁回了他的庇護申請。然後，一個由九名法官組成的“大型陪審團”於六月底審理了這名俄羅斯公民的請求。

向國務委員會提出上訴：

國家庇護權法院 (CNDA)針對這名俄羅斯人提供的文件資料舉出了數個不正常、可疑情況，

並“還發現申請人於 2013 年被免除兵役，並引述了來自家庭和宗教上的恐懼而於 2019 年逃離了自己的國家”。

國家庇護權法院副主席克里斯蒂娜·馬塞-德戈瓦(Christine Massé-Degois)向法新社表示，“要申請難民身份尋求保護，必須通過文件或詳細並具個人化的聲明等具體要素來證明其需要獲得庇護的動機。”

原告的律師薩里嘉利(Sylvain Saligari)遺憾地說：“法院強烈要求證明這名俄羅斯人可以被動員徵召，而逃離祖國的人不一定總是隨身攜帶傳票或軍人手冊”。他計畫向國務委員會提出上訴。