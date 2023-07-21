阿斯彭論壇談台海：和平解決台灣問題 法國和美國一致

法國總統馬克龍4月份訪華後強調歐洲必須“戰略自主”，避免陷入不屬於歐洲的危機，當時這被外界認為馬克龍似乎不願跟隨美國的腳步。在正在舉行的“阿斯彭安全論壇”（Aspen Security Forum）上，法國總統的外交顧問對此作出解釋。

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在周四的“阿斯彭安全論壇”上，美國有線電視新聞網記者吉姆‧修托（Jim Sciutto）採訪了法國總統馬克龍的高級外交政策顧問伊曼紐爾‧博納（Emmanuel Bonne），CNN記者提問說：“在我聽來，好像是馬克龍不那麼確定西方會為台灣問題而與中國開戰。”“美國總統拜登至今四次表示美國將以軍事捍衛台灣。歐洲會嗎？你認為美國為台灣和中國開戰是個錯誤嗎？”

馬克龍的外交顧問博納表示：如果爆發台海危機，法國將和美國站在一起。他同時強調利用威懾方式阻止中國攻打台灣的重要性。

博納回答說，法國的“台灣政策和中國政策的關鍵部分與美國政府完全相同”。“我們遵循一中政策，我們希望台灣議題和平解決，因此我們的立場一致。”

博納提到，當馬克龍訪華時，也有法國軍艦通過台灣海峽，就如法國常做的，法國可能也是唯一經常如此前往台海區域的歐洲國家。“我們（法國）已經準備好負起責任，以在（台海）危機發生時和你們（美國）站在一起。”

博納還說：“最重要的是要嚇阻中國對台灣採取軍事行動。這在很大程度上是馬克龍總統在中國與習近平主席談話的核心。他（馬克龍）非常清楚地傳達了這樣的信息，即‘你不應該這樣做。這將（讓你）付出巨大的代價，你知道，這將迫使我們（對華）採取大規模製裁等，甚至可能更多。’所以，我的意思是，這個信息非常明確，我希望大家能都能看明白”。

《華盛頓觀察家報》（Washington Examiner）說，除了最近的北約峰會發布的對中國明顯更強硬的聲明外，值得一問的是，博納在阿斯彭的言論是否表明法國至少正在稍微調整其對華政策，使其向美國靠攏。值得注意的是，博納也批評中國向俄羅斯提供軍事裝備。這也與拜登政府最近的言論相符。

《華盛頓觀察家報》說，博納是一位經驗豐富的外交官，馬克龍看重他的建議。因此，他周四的講話將受到白宮、國會和五角大樓的歡迎。