台灣有事法國做什麼：馬克龍外交顧問怎麼說

法國/美國/中國/台灣

法國外交政策顧問博納星期四晚間在美國“阿斯本安全論壇”中表示，法美立場一致，如果台海爆發危機，法國已經準備好與美國站在同一陣線，而目前最重要的是嚇阻中國不要採取行動。

廣告 繼續瀏覽後續

法國外交顧問說，如果台海危機，法美將並肩合作。據中央社引述消息報道，法國外交政策顧問博納（Emmanuel Bonne）20日在科羅拉多州“阿斯本安全論壇”（Aspen Security Forum）接受美國有線電視新聞網（CNN）記者修托（Jim Sciutto）訪問，談及歐洲與美國最關切的議題：俄烏戰爭與台海危機。

歐美關係日前貌似齟齬，許多人懷疑法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）的歐洲戰略自主是否企圖與美國分道揚鑣。對此，博納否認，並強調歐洲必須更強大，好與美國等盟友並肩作戰。博納說：“我們會和美國攜手面對全球挑戰，例如中國。中國是全球挑戰，對美國是，對歐盟而言也是。歐洲需增強實力獨立自主，也更讓美國信賴。”據博納表示，歐洲已“戰略覺醒”，也擬定了中國與印太戰略。

修托提及馬克宏訪中回程飛機上關於台海危機引發國際譁然的訪問時表示，“在我聽來，馬克宏好像不那麼確定是否要為了台灣涉入與中國的世界大戰”。

CNN的修托提問：“美國總統拜登（Joe Biden）至今已數度表示將以軍事捍衛台灣。歐洲會嗎？你認為美國為台灣和中國開戰是個錯誤嗎？”

據博納首先回復，法國的中國及台灣政策和美國政府一致，“遵循一中政策，希望台灣議題和平解決，我們立場一樣”。博納提到當馬克龍訪中時，台灣總統蔡英文也在加州會見美國國會領袖，當時情勢多變；法國也派出軍艦通過台灣海峽，博納稱，“就如我們常做的，可能也是唯一經常如此的歐洲國家”。

博納接着對CNN的記者強調，“法國已經準備好負起責任，以在（台海）危機發生時和你們站在一起”。

據中央社說，博納認為馬克龍當時想表達的是，歐洲陷入曠日持久俄烏戰爭時兩邊作戰的困境。“但就原則、團結與經驗而言，我們立場完全一致，且最重要的，是嚇阻中國不要採取行動”。

博納表示，這也是馬克龍與中國國家主席習近平的談話重點之一。馬克龍清楚傳達“你不應這麼做，這會帶來巨大代價，會迫使我們祭出大規模製裁，甚至更多行動”。