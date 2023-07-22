法國外交官稱中國不應該向俄羅斯提供侵烏戰物資

中國/俄羅斯/法國/博納

法國總統馬克龍的高級外交顧問博納表示，中國正在向俄羅斯提供可用作軍事裝備的物品，儘管規模不大。博納認為，中國不應該向俄羅斯提供能夠用於侵烏戰的物資。博納還被問到中國不應該做哪些事情，博納回答稱，“當然是提供武器和經濟支持。”美國官員警告，“我們將繼續對為俄羅斯戰爭提供支持的公司採取行動，無論這些公司是位於中華人民共和國還是世界任何地方。”

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法國外交官稱中國不應該向俄羅斯提供微妙物資。據路透社報道稱，周四晚在阿斯本安全論壇上，當被問及西方是否看到任何證據表明中國在烏克蘭戰爭中以任何方式武裝俄羅斯時，馬克龍愛麗舍宮外交團隊負責人博納Emmanuel Bonne告訴主持人：“是的，有跡象表明他們正在做我們不希望他們做的事情。”

當被問及中國是否正在交付武器時，博納說：“嗯，某種軍事裝備……據我們所知，他們沒有向俄羅斯提供大規模軍事裝備。”

法國官員告訴美國有線電視新聞網，博納指的是軍民兩用技術和非致命援助，例如頭盔和防彈衣。

白宮國家安全委員會發言人在被要求對此置評時表示，美國官員對從中國向俄羅斯轉讓“兩用設備”感到擔憂，這些設備可能用於殺死烏克蘭人或對戰場產生重大影響。

這位官員表示：“我們尚未看到中國向俄羅斯轉交用於烏克蘭戰場的致命援助，但我們對此保持警惕並繼續密切關注。”

這位官員表示：“我們將繼續對為俄羅斯戰爭提供支持的公司採取行動，無論這些公司是位於中華人民共和國還是世界任何地方。”

馬克龍辦公室沒有立即回復路透社的置評請求。中國駐巴黎大使館沒有立即回復通過電子郵件發送的置評請求。

據路透社說，自2022年2月莫斯科全面入侵烏克蘭以來，中國一再否認向俄羅斯運送軍事裝備。

法國高級外交官博納很少向媒體公開發表講話，但經常向記者介紹背景情況。在法國總統四月訪華期間，他是馬克龍外交代表團的成員，也是馬克龍與中國高級官員的聯絡人。

據博納稱，“我們最需要的是中國人對此放棄。”博納說。“我們需要他們明白，烏克蘭是一場全球規模的衝突，出於原則原因，我們不能承受烏克蘭的失敗，但也是出於非常可操作的原因。”