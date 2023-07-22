聰明反被聰明誤？為趕車謊發恐襲警報要被判刑

法國/恐襲警報

法國一名 30 歲的男子至此被還押候審，他為趕一趟火車而發出虛假的恐怖襲擊警報，導致法國北部里爾當日早上發生混亂，整個車站被緊急疏散。

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這名男子疑似慣犯，因他已經多次被定罪，此案昨天周五審判駁回他的申訴後，他將於 8 月 30 日與他的同伴一起接受審判，該同伴因同一罪控被起訴。

據 SNCF 律師 Me Vincent Domnesque 稱，這位來自北方的 30 歲送貨司機本周三向 SNCF 平台（法國火車運輸公司）發送了兩條短信，其中一條顯示“恐怖分子警報”，另一條顯示巴黎至里爾火車的號碼。該人的犯罪記錄有 18 次之多，其中 6 次是因為對配偶暴力或威脅。

經過電話調查，他和同伴一抵達里爾車站就被捕。

兩人都承認了這一虛報恐襲警報的事實。該警報導致里爾交通中斷，里爾兩個車站都緊急疏散（其中一個車站疏散停運了三個小時），以及調集數十名國家警察、包括來自被稱為“突襲”的精銳部隊、排雷部門、士兵和消防員作緊急干預。

據他們解釋說，他們來自最近搬到的吉倫特省（西南部），因為他們約好要去看望被安置在北部的孩子。

法新社引述法庭詳細介紹說，他們延誤了第一趟列車，然後他們發出恐襲警報，希望有警方檢查，從而趕上預定的車次。

兩名嫌犯的律師為他們開脫，稱這是一起愚蠢惡作劇行為而已。 並說他們只想去看看她的孩子。

但檢方稱，他們做出了造成嚴重破壞的選擇，也造成巨大的經濟損失。

檢方取消了此前對該男子宣判的兩項緩刑，該男子現在必須在監獄服刑 18 個月，此外還將加上本案可能判決的刑期。

法院還考慮到，他已經擺脫了 2022 年法院禁止他與同伴接觸的決定，以至於在 2023 年與她恢復同居。

據法新社，該被告面臨兩年監禁和 3 萬歐元罰款。