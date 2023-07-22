香街大道衝刺前 環法賽穿行孚日山脈 據稱仲伯已定

法國/環法賽

在抵達巴黎前夕，今年的環法自行車賽第20賽段於周六下午1點44分開騎，在孚日山脈進行最後的衝刺，雖然這是一場大戰，但最終勝利似乎已無懸念。

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黃衫佔有者喬納斯·文格加德 (Jonas Vingegaard) 保持巨大領先優勢（7 分 35 秒領先排名第二的塔德傑·波加卡爾 (Tadej Pogacar)），並且破碎了貝爾福特和勒馬克斯坦之間最終爭冠之戰的夢想。

但環法賽最終排名第爭奪，仍然緊張也極具吸引力。 今天賽段的起點是貝爾福獅子山腳，終點是馬克斯坦河，途經阿爾薩斯山口、莫伊納茨山口、大皮埃爾山口、施盧赫特山口、小巴隆山口和普拉茨瓦瑟爾山口。這是在 133.5 公里的比賽中列出的 6 次爬坡，以達到 3,500 米的正海拔點。 這是一種緊湊、超動態且非常艱苦的賽段，在過渡賽段後的第二天就迫使參賽者全速拼搶，讓至此的時速計算記錄下環法自行車賽歷史上第五快的比賽。

在阿爾薩斯賽道上，難度較低的一側（11.5公里，5.2%），兩名車手領先主隊近一分鐘：維克多·坎佩納茨（Victor Campenaerts）和賈斯珀·德·布斯特（Jasper De Buyst）。

隨後，Col de la Croix des Moinats 賽段（5.2 公里，7.1%）的賽段不可小覷。 特別是在大皮埃爾山口，組織者們選擇橫貫拉羅什山段，要求以高難速度進行 1.2 公里的可怕彎坡，再增速通過山口，這可是 2014 年車隊群摔的地方。

今天決勝道路應該是在最後兩次攀坡中，即 Petit Ballon（9.3 公里，8.1%，路面非常粗糙）和 Platzerwasel（7.1 公里，8.4%），這也是 2022 年女子環法自行車賽在到達 Marktstein 高原之前所借用的一系列路線。

順便說一句，今年女子環法賽明天出發。

據法新社說，如果文格加德幾乎已經穩操勝券，那麼他就必須警惕下坡路段，這是非常高難技術路段。 2014 年，西班牙人阿爾貝托·康塔多 (Alberto Contador) 正是在這裡摔倒，並且報告脛骨骨折。

今天終點前夕進行公路賽的形式，而不是傳統的計時賽。這個賽制今年已經經過多次測試，特別是最近在阿爾卑斯山段，此前例如 2019 年的 Val Thorens、2016 年的莫爾濟訥和 2015 年的 Alpe d'Huez也都採取公路賽計分。

預計今天下午 5:05 抵達馬克斯坦，當然這是以平均 40 公里/小時計算的環賽車隊到達終點的時間。

環法賽明天在巴黎凱旋門下作最後的衝刺。