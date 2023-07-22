馬克龍非洲顧問獲任駐台北官職

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法國總統馬克龍的非洲顧問弗蘭克·帕里斯將接管法國駐台北辦事處的領導管理工作，該辦事處是法國在台灣的非官方代表機構。

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據法新社引述法國外交消息人士透露，法國總統馬克龍的非洲顧問弗蘭克·帕里斯(Franck Paris)即將加入外交部，並將於今年夏天赴台灣上任”。

此前《非洲青年》周刊曾透露此一信息。

2017 年 5 月，弗蘭克·帕里斯在馬克龍 (Emmanuel Macron) 第一個五年任期伊始就受攬進入愛麗舍宮，為馬克龍翻開巴黎後殖民非洲政策即稱之為“法蘭西非洲”這一頁的願望提供建議。

與此同時，法國結束了在非洲薩赫勒地區的“新月”反恐行動，並從目前已經由軍政府控制的馬里和布基納法索撤軍。

據法新社說，在中美競爭和南海周邊緊張局勢的背景下，弗蘭克·帕里斯將在台灣聚焦其他全球地緣政治問題。南海是一條高度戰略性的航道，中國聲稱對南海幾乎全部海域擁有主權。

而且，中國認為，自 1949 年中國內戰結束以來，擁有 2400 萬人口的台灣是一個尚未與中國其他領土統一的省份。

目前，只有十幾個國家在外交上承認台灣。

法國堅持“一個中國政策”，法國與台灣沒有正式的外交關係，法國在台灣並沒有正式設立大使館，而只是一個“辦事處”。

消息沒有提及馬克龍任命帕里斯擔任法國駐台灣代表的進一步細節內容。