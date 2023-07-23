游泳世錦賽： 法國選手馬爾尚破男子400米混合泳世界紀錄

在日本福岡舉行的世界水上運動錦標賽上，法國21歲泳將馬爾尚（Leon Marchand）23日以4分2秒50奪得了男子400米個人混合泳冠軍，同時打破美國泳壇傳奇人物“飛魚”費爾普斯保持的最後一項世界紀錄。

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法新社報導，馬爾尚（Leon Marchand）的成績為4分2秒50，領先美國選手佛斯特（Carson Foster）的4分6秒56和日本泳將瀨戶大也的4分9秒41，也比美國選手費爾普斯（Michael Phelps）的世界紀錄快了一秒多。費爾普斯於2008年北京奧運以4分3秒84創下世界紀錄，是保持時間最長的游泳世界紀錄。

有趣的是：法國選手馬爾尚23日的比賽是在美國游泳老將費爾普斯的注視下進行的，費爾普斯當時正為美國電視台NBC做現場報道。比賽開始，馬爾尚先是一直和美國選手佛斯特不分上下，之後略有超過，然後拉開距離。一年前的布達佩斯世錦賽中，馬爾尚取得同一比賽的冠軍，佛斯特則取得亞軍，今年仍然如此。

法國西南城市圖盧茲出生的馬爾尚在下周四的男子800米混和泳比賽中，還將和一年前一樣，要與美國選手佛斯特競爭冠軍。

馬爾尚的教練是鮑勃 鮑曼（Bob Bowman），恰是當年費爾普斯的教練。馬爾尚充滿信心再次獲得冠軍，他對自己在400米混合泳將自己的成績提升2秒並且打破世界紀錄非常高興，說更好的成績還在前面。

澳洲女泳將提特穆斯（Ariarne Titmus）23日在世錦賽女子400米自由式項目奪冠，同樣打破世界紀錄。她以3分55秒38的成績，超越加拿大選手麥金塔許（Summer McIntosh）今年稍早創下的3分56秒08舊世界紀錄。

澳洲女泳隊23日也刷新女子4x100米自由式接力的世界紀錄，她們以3分27秒96的成績奪得金牌，美國和中國隊則分別以3分31秒93、3分32秒40拿下銀牌和銅牌。