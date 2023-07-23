環法賽女子自行車已經騎完第一賽段

法國/女子自行車環法賽

第二屆女子環法賽今天開賽，同一天男子環法賽稍晚應當在巴黎衝刺結束今年的比賽。女子環法賽今天起跑避開了巴黎，選擇在多山的克萊蒙費朗開騎。比利時選手獲得了今天的黃衫。

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據法新社今天報道稱，周日在法國克萊蒙費朗，比利時選手洛特·科佩基贏得了環法女子自行車賽第一賽段的冠軍，並穿上了該賽事的第一件黃色球衣。

來自比利時 SD Worx 車隊的該騎手在當天有難度的山段峰頂前不久發起衝刺，該坡峰距離終點線Durtol 海岸有 9 公里，科佩基領先她的荷蘭隊友 Lorena Wiebes 近一分鐘。

法國第二屆女子環法自行車賽今天是在多姆山的克萊蒙費朗開始。今年的環賽路線全長960.4公里，分八個賽段：

7 月 23 日星期日 - 第一賽段：克萊蒙費朗 - 克萊蒙費朗（124 公里）

7 月 24 日星期一 - 第二賽段：克萊蒙費朗 - 莫里亞克（148 公里）

7 月 25 日星期二 - 第三賽段：Collonges-la-Rouge - Montignac-Lascaux（147 公里）

7 月 26 日星期三 - 第四賽段：卡奧爾 - 羅德茲（177 公里）

7 月 27 日星期四 - 第五賽段：奧內城堡 - 阿爾比（126 公里）

7 月28 日星期五 - 第六賽段：阿爾比 - 布拉尼亞克（122 公里）

7 月 29 日星期六 - 第七賽段：Lannemezan - Tourmalet（90 公里）

7月31日星期日 - 第8賽段：波城 - 波城（個人計時賽，22公里）

今年共有25個車隊參賽。

據法新社說，女子環法賽的全部獎金為250,000歐元。環賽冠軍獎金是 50,000 歐元。 男子環法賽賽事的獎金是此額的十倍。