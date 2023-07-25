法國8月1日起商店收銀機不再自動給顧客紙張收據

8月1日起，法國商店收銀機不再自動提供消費者列印的紙張收據。如果顧客需要，必須向商家提出要求。這是因應去年通過的一項環保法令。

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8月1日起，法國消費者在商店購物，如果需要如同往常的紙張收據，您必須在收銀台明確索取。因高通脹時期而兩次推遲後，旨在取消自動打印收據和銀行卡的措施將於8月1日實施。

這是為因應法國政府去年12月在官方公報上發布的一項法令，但直到今年8月1日才開始實施，以允許法國人在目前物價上漲的情況下能夠方便控制採購消費。儘管6月份食品通脹仍接近一年來的15%，但購物收據將不再必須列印出來給消費者。

法國政府為什麼做出這樣的決定？巴黎人報報道，它源自一項與反對浪費有關的法令：Agec 法。要知道，法國每年印製300億張發票收據，就等於砍伐250億棵樹，偷走180億升水。一家超市每年就要消耗750公里的發票捲筒！

但由於通貨膨脹嚴重，法國民眾需要控制採購消費，所以政府至今一直沒有取消列印在紙張上的做法。

許多法國人仍然對這些紙張單據念念不忘，因為它們可以讓你一目瞭然地看到你的開支，即使其中許多人有時最終會被壓在錢包底下。

商店聯盟主席DamienDefforey指出，至今仍然有 64 % 的顧客要求打印購物收據，

按照這項法令，以後，法國將沒有紙張列印版本的數字收據或發票，通常商家是通過電子郵件、短信、二維碼或應用程序發送給購物的消費者，但這仍然不太受客戶歡迎。而企業也沒有義務在商店中設置這種非物質化的替代方案。

法國中小企業商業手工業和觀光部長奧利維亞·格雷瓜爾(Olivia Grégoire)辦公室進一步說明，從下個月開始，商家將必須表明消費者必須要求購物紙張收據，而且這些信息必須“可讀、可見和易於理解”，她並補充說，商家“將可以自由調整其呈現方式”。這是必要的預防措施，以免破壞消費者的穩定或讓消費者感到困惑，尤其是老年人。

如果說像家樂福或 System U 這樣的大型超市集團聲稱他們已經“準備好了”，那麼對於所有小型獨立企業來說，情況並不一定如此，因它們必須先修改其結賬操作以消除機器的自動打印程序。 格雷瓜爾部長辦公室還補充道：“我們正在追求生態目標，我們的主要目標是針對那些大超市集團，他們占了法國採購量的70%。”

但部分商家不會受這項法令影響

目前，對於那些在自動打印收據仍然存在，或者未正確張貼告示消費者必須索取才有紙張收據的商家，政府的制裁措施尚未明確出爐。但部長的隨行人員明確表示，實施將“逐步”進行，

並非所有類型的企業都受到這項強制執行令的限制。特別是服務業，例如美髮師，顧客總是會看到自動打印的收據，“以確保提供服務的價格”。

第二個例外涉及了購買家用電器案例，如果產品有缺陷，收到的家用電器紙張收據即構成證據，以能保證維修、退款或換貨。