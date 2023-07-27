巴黎市政府前奧運五環雕塑被環保人士潑灑鮮血

巴黎市政府前面廣場上樹立的2024奧運五環雕塑，周四(27日)被環保人士灑滿鮮血，以示抗議。

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一個名叫《青年氣候(Youth for Climate) 》的環保團體認為：舉辦奧運會帶來巨大的社會和環境成本。因此憤而不滿，潑灑鮮血在巴黎市政廳大樓前的奧運五環雕塑上，以示抗議

這個潑灑鮮血的青年氣候組織聲稱，這是一次“重擊”行動。 位於巴黎市中心第一區的巴黎市政廳前面樹立的這個巨大奧運五環雕塑品，已被環保活動人士潑灑鮮血、噴血，他們譴責明年在巴黎舉辦2024奧運會對環境和社會所造成的影響。

據青年氣候組織稱，本周四上午發生的這一行動的起因是“象徵性地譴責巴黎奧運會以及由此產生的社會項目造成的人類、生態和社會成本”。

這個組織的積極活動人士稱，奧運會這一活動“是通過犧牲人類生命來實現的，具有生態滅絕性和反社會性”。對他們來說：“奧運的舉行會摧毀、（……）會讓生命和我們的自由遭到譴責。»

一天前(7月26日)，在塞納河上舉行了史無前例的開幕式，巴黎奧運會就此正式進入籌備工作的最後一年。主辦方預計將在這種“壓力下”做最後衝刺，但同時也展現了他們的信心。

法國總統埃馬紐埃爾·馬克龍周三上午在訪問新喀里多尼亞期間保證，法國“肯定會準備好”主辦奧運會，同時承認在住宿、交通和安全方面的組織工作，是一種“挑戰”。YYY國際奧委會主席托馬斯·巴赫在正式向各地的奧委會發出邀請後也表示他對此次奧運會“非常非常有信心”。