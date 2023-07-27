法國老闆向中俄提供敏感芯片案 挖出一位中國領導

法國/芯片/中/俄

位於法國馬恩河谷省（Val-de-Marne）的奧米克（OMMIC）公司因向中國和俄羅斯非法轉讓芯片技術而被起訴。

中國大股東 Ruodan Z.希望以向該行業提供資金支持為幌子，獲取法國的專有技術，特別是 Ommic 掌握的新型氮化鎵技術。

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據法國《觀點周刊》和法新社7月27日報道，專業生產半導體芯片的奧米克公司是法國創新的旗艦之一。但是，如果說這家公司現在成為焦點，那並不是因為它的技術實力，而是因為它的老闆可能犯下的罪行。

據《巴黎人報》報道，該公司的老闆馬克-R.被指控"向外國勢力提供可能損害國家根本利益的程序、文件或檔案"。因此，他將面臨15年的監禁。

該報道說，馬克 R.涉嫌向中國運送電子芯片。這些芯片用於軍用雷達、戰鬥機和導彈制導系統。2021年1月8日，他運往中國的首批貨物在海關被截獲，其中有844個半導體。分析表明，奧米克公司隱瞞了芯片的實際功率，以便不受軍民兩用產品法的管制。據《巴黎人報》報道，2022年11月，國家反恐檢察官辦公室要求國內安全總局（DGSI）調查該公司的做法。

挖出一位中國領導

法國中央反金融犯罪辦公室調查發現：奧米克（OMMIC）公司現在的所有人是名叫Ruodan Z.（暫譯若丹 Z）的中國人，他持有該公司94%的股份。此人與中國國防工業有直接關係，更增加了法國受外國干涉的風險。法國司法系統已鎖定了這位中國企業家：他還擁有一家位於里爾的納米技術公司的股份。不過，若丹-Z本人.並未在奧米克公司任職。他利用前法國工程師馬克-R.（Marc R.）作為"幌子"老闆，並讓他的妻子和孩子擔任戰略要職。

事實上，法國國內安全總局DGSI懷疑若丹-Z（Ruodan Z.）想向中國轉讓迄今未知的技術，特別是用於高效功率晶體管和集成電路的氮化鎵（GaN）技術，在過去五年，所有法國軍事裝備都是基於該技術製造的。

向俄羅斯轉移

更重要的是，奧米克公司的負責人希望通過制定一攬子金融方案，繞過法國和俄羅斯之間的軍事禁運，將這些物質運往俄羅斯。然後，這些芯片和工藝就會進入俄羅斯的軍事部件。馬克-R.在司法監聽錄音中憂心忡忡地說，"我們傳遞了不該傳遞的信息"。

據《巴黎人報》報道，馬克-R.涉嫌直接轉移或通過包裹發送電子芯片。迄今為止，這些出口為奧米克公司賺取了1180萬歐元。對於這位把自己的公司稱為"寶貝"的人來說，出口這些物質是公司生存的必要條件。當被問及他是否想過這些芯片會對烏克蘭戰爭造成壞影響時，這位前工程師宣稱，"這些產品用於電子指向天線"。據報，俄羅斯公司好像告訴他"一般用於飛機或船舶"。

至於中國大股東若丹 Z（Ruodan Z.），他的股份已被法院扣押。隨後，法國國家通過其追回被扣押和沒收資產的機構獲得了管理授權。這發生在奧米克Ommic公司被美國公司收購併更名為Macom之前。該報說，選擇買家並非無辜：美國和中國正在就半導體展開一場無情的技術戰。