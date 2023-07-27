2024奧運期間巴黎房租將翻漲6倍

法國再保公司的經紀人將奧運會期間愛短期租屋集團彼迎 (Airbnb) 平台上廣告的費率與通常實行的費率進行了比較。 巴黎人報引述這項比較結果：在大巴黎地區住宿過夜需要有很多手段，因2024巴黎奧運會期間，巴黎房租將漲價6倍。

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2024年巴黎奧運會是否會引起大巴黎地區居民的宏偉幻想？或者至少對於那些在奧運會期間出租房產的人來說，他們可能會這麼認為，因為價格似乎過高。

巴黎人報報道，《Réassurez-moi這》家再保公司的銷售保險的經紀人有趣地將愛彼迎 Airbnb 平台上奧運會期間（2024 年 7 月 26 日至 8 月 11 日）的兩周內的住宿租金價格與大巴黎地區2023 年同期的價格進行了比較。

結果是，小套房每晚的中位價格明年為 756 歐元，今年的價格為 130 歐元（即 增加了5.8 倍）。1房一廳的住所的每晚價格為 829 歐元，而今年為 129 歐元（ 6.42bei），最後，2房一廳的每晚租金為 1,209 歐元，而 今年租金為239 歐元（5倍)。顯然，這意味着根據住宿類型，價格要乘以 4 或 5 甚至 6 倍。當我們做了16天住宿的總結算後，豐碩的房租收益可讓你頭暈目眩。

仔細看看：如果算上愛彼迎平台的成本和30%的所得稅，小套房業主的收入將達到8,873歐元，對於兩居室公寓業主的收入將達到9,736歐元，而3居室公寓業主的租金將達到14,193歐元。這也就是說，人們應該停止把錢存起來，而是投入這場奧運租屋的搶錢大戰。

不過，Réassurez-moi 副總經理德爾菲娜·巴爾杜(Delphine Bardou)表示：“現在下結論還為時過早。”一方面，距離奧運會還有一年，屆時房價有時間進化，另一方面，鑒於遊客眾多，許多業主將在未來幾個月內將房產出租。由於競爭的影響，這應該會機械地降低價格。從那時起，我們對租金的算法比較偏向於增加2.5倍或3倍。

比較結果也顯示，維勒班特(Villepinte)和聖德尼（Saint-Denis）兩市的租屋價格比第 16 區貴。另一個有趣的發現是，2024巴黎奧運會使整個大巴黎地區住房租金受益，而非特別只有巴黎受益。我們可以看到郊區和首都之間的價格差異很小。尤其是塞納- 聖德尼（Saint-Denis），法國最貧窮的省份。因此，維勒班特和聖德尼的價格高於巴黎第 16 區的價格。這現象在奧運會之外的時間，是難以想象的。