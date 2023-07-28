巴黎奧運塞納河上開幕 兩岸舊書商不肯讓路

巴黎奧運2024

巴黎舊書攤，全世界最大的露天書店群，綿延在美麗的塞納河畔已有450年了，可是，巴黎奧運開幕式要在河上開，警方以安全的理由請書商讓路。最新的消息是，書商們個個義憤填膺，不讓!

2017年6月23日，法國巴黎，從亞歷山大三世橋上俯瞰，可以看到一條漂浮在塞納河上的田徑跑道，背景是埃菲爾鐵塔，巴黎變成一個巨大的奧林匹克公園，以慶祝國際奧林匹克日。

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誰叫法國人事多，要在體育場外，也就是在巴黎市的心臟地帶塞納河上舉辦奧運開幕式，這可是現代奧林匹克有史以來從未有過的事情。開幕式時間是2024年7月26日，那天，大船小船，各式綵船，從河上遙遙駛來，船上載着數萬運動健將，兩邊數十萬圍觀民眾……

巴黎警察局考慮的是另外的事情---安全，想來想去，要把綿延在兩岸的巴黎舊書攤臨時搬走。7月25日，警方告知書商，經過評估，為了保證開幕式絕對安全無虞，位於開幕現場內的書攤要統統搬走。

巴黎市警察局依據治安法條款，開幕之日所有進入開幕式的人流都要“符合安全規則”，以避免大型事件進行時發生任何恐怖風險。

這些塞納河畔的書商們平日里看起來有點像流浪漢一樣，警察局的通知讓他們頓時清醒起來。代表200箇舊書商也就是巴黎舊書商總數88%的“巴黎舊書商文化協會”說：“我們沒有任何想搬走的願望!”

這些猛看起來有點閑散，有點無精打采，像在夢中的小攤販們，甚至有點憤怒了。“7月10號，巴黎主管塞納河事務的副市長竟然對我們說，如果我們不搬走，就會影響奧運開幕慶典舉行!”

舊書商的代表傑羅姆-卡萊很不平地告訴記者：“我們是巴黎的重大象徵，450年來我們就在這裡。他們想藉著奧林匹克慶典的機會把我們這道風景線擦掉，有點太瘋狂了吧!”

舊書商不肯搬走，巴黎市政府周四致信勸說：我們理解你們的心情，承認你們的活動“屬於塞納河畔傑出風景特徵的一部分”。信中還說，總共570個書攤，只需要搬走其中的59%。

市政府說得好聽，但也不大可能否定警察局的決定。市府向舊書商們建議，“拆除、搬走，重新安置書攤，市府全包了。”市府還願意出錢幫助各位裝修、重新安置的書攤將煥然一新，大大有助於把巴黎塞納舊書攤申報為聯合國教科文組織非物質遺產。

市府還邀請舊書商參與塞納附近文學小區打造的“書商村”。

市府開出的條件不錯，大家好好商量吧。