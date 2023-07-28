廣美·羅林開始反擊，對阿蘭德龍的孩子們提起投訴

法國/社會

法國著名影星阿蘭·德龍的日本裔“陪伴人”廣美·羅林（Hiromi Rolin）對阿蘭德龍的孩子們提起投訴，並提及她和阿蘭德龍之間的“愛戀關係”。

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阿蘭·德龍的日本裔“陪伴人”廣美·羅林開始進行強有力的反擊。阿蘭德龍的孩子們指責廣美·羅林濫用阿蘭德龍的衰弱，但自稱是阿蘭德龍同居女友的廣美·羅林7月28日星期五對阿蘭德龍的孩子們提起投訴，指控阿蘭德龍的三個孩子“誹謗性告發、盜竊和暴力”。檢方已經就她的投訴立案調查。

根據巴黎人報，7月28日星期五上午，廣美·羅林的律師Yassine Bouzrou對阿蘭德龍的三個孩子--Anouchka、Anthony和Alain-Fabien Delon--以“暴力、盜竊和誹謗性告發”罪提起投訴。周五下午，阿蘭德龍居住莊園所在地的法國盧瓦雷省蒙塔日檢方宣布，啟動一個單獨程序，委託蒙塔日憲兵隊的研究大隊和奧爾良研究分部就這一投訴進行聯合調查。

在阿蘭德龍位於盧瓦雷的住宅里，廣美·羅林已經在阿蘭德龍的身邊生活了好幾年的時間。三個多星期前的7月5日，廣美·羅林被趕出了這所住宅。當廣美·羅林試圖翻越圍欄去取回她的個人物品時，阿蘭德龍孩子們指派的保安阻止她進入該房產。

根據廣美·羅林的說法，“當她遭受保安人員的暴力時，阿蘭德龍的孩子們感到高興並大笑，而這些保安人員的暴力是阿蘭德龍孩子們下令的。”廣美·羅林的律師認為，這種從屬關係在法律上確立了阿蘭德龍孩子們是暴力的同謀。

從根本上來說，廣美·羅林周五提起的投訴也是為了澄清廣美與阿蘭德龍之間的關係的性質。阿蘭德龍的孩子們一直說廣美只是阿蘭德龍的“陪伴人”，指控廣美濫用了阿蘭德龍的衰弱。

但是，廣美·羅林強烈反駁試圖給她貼上的“唯利是圖的女管家”的標籤。她自己說她是阿蘭德龍的伴侶，並說“自1989年以來，她與阿蘭德龍一直保持着親密的和愛戀的關係”。她還說，自2006年以來，她與阿蘭德龍在其位於盧瓦雷省的住宅里過着同居生活。