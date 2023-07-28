法國第二季度國內生產總值 (GDP) 增長達到 0.5%

法國第二季度4至6月經濟增長幅度好於預期。繼年初增長 0.1% 後，法國第二季度增長了 0.5%。 這些數字讓法國國家統計局感到驚喜，但經濟部長布魯諾·勒梅爾並不感到意外，並稱讚：表現出色。

發表時間：

6 分鐘
法國2023第二季度經濟增長表現，首次更多受到出口亮麗而非消費的推動。 勒阿弗爾港口
法國2023第二季度經濟增長表現，首次更多受到出口亮麗而非消費的推動。 勒阿弗爾港口 © CHARLY TRIBALLEAU / AFP/File
作者： 法廣
廣告

法國經濟部長對新聞媒體稱法國經濟的出色表現，他說這要歸功於員工要歸功於企業家要歸功於我們新建工廠中工人的努力，自2017年以來新建工廠已經超過300。這是法國人的努力。 這是因為我們與共和國總統一起為國家經濟成功創造了條件，更具有吸引力的稅收，職業培訓，素質，對工業企業的支持，鼓勵創新，投資是這一切所產生的結果 

資產管理公司奧斯特魯姆Ostrum首席經濟學家菲利普·瓦希特Philippe Waechter 證實，法國經濟增長首次更多地受到出口而非消費的推動：“特別是工業船舶的出口比重在第二季度非常重要，這就解釋了第二季度經濟增長的特殊性。 如果這能夠彌補消費的萎縮，那就更好了這是個好消息，但也反映出法國經濟有能力出口稍微複雜的商品，以滿足其他國家的需求。 » 

 
至於這一增長勢頭能否抵禦全球經濟低迷的影響呢瓦希特說：“” 很難知道事實上，必須通過刺激消費和商業投資找到其他槓桿來實現更持續的增長目前，我們觀察到一種悖論：一方面，法國的工業生產相當強勁但另一方面，商界領袖的士氣卻在下降歐洲央行調查證實：歐元區企業信貸需求正在下降然而法國卻是一個例外。前國際貨幣基金總裁，克里斯蒂娜·拉加德（Christine Lagarde）在歐洲央行管理委員會會議後的新聞發布會指出，“在歐洲範圍內，儘管面臨這種不良環境，法國企業仍在繼續投資。在法國，我們有令人鼓舞的消息。 公司在不斷投資，不斷適應環境在這種有些不利、消極的環境下，沒有人放棄努力。 » 

另外，烏克蘭戰爭和通脹膨脹帶來的負面影響，目前無法確定但儘管如此，法國政府仍寄望於 2023 年一年內實現 1% 的增長菲利普·瓦希特PhilippeWaechter認為這個目標完全有可能實現 

 然而值得一提的是，這一增長目標距離 2022 年實現的 增長幅度2.6% 還相去甚遠 

 

下載法廣應用程序跟蹤國際時事

分享 :
繼續閲讀相同主題内容 :