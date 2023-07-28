法國第二季度國內生產總值 (GDP) 增長達到 0.5%

法國第二季度4至6月經濟增長幅度好於預期。繼年初增長 0.1% 後，法國第二季度增長了 0.5%。 這些數字讓法國國家統計局感到驚喜，但經濟部長布魯諾·勒梅爾並不感到意外，並稱讚：表現出色。

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法國經濟部長對新聞媒體稱贊法國經濟的出色表現，他說：“這要歸功於員工、要歸功於企業家、要歸功於我們新建工廠中工人的努力，自2017年以來新建工廠已經超過300家。這是法國人的努力。 這是因為我們與共和國總統一起為國家經濟成功創造了條件，更具有吸引力的稅收，職業培訓，素質，對工業企業的支持，鼓勵創新，投資。 是這一切所產生的結果。

資產管理公司奧斯特魯姆Ostrum首席經濟學家菲利普·瓦希特Philippe Waechter 證實，法國經濟增長首次更多地受到出口而非消費的推動：“特別是工業船舶的出口比重在第二季度非常重要，這就解釋了第二季度經濟增長的特殊性。 如果這能夠彌補消費的萎縮，那就更好了。 這是個好消息，但也反映出法國經濟有能力出口稍微複雜的商品，以滿足其他國家的需求。 »



至於這一增長勢頭能否抵禦全球經濟低迷的影響呢？瓦希特說：“” 很難知道。 事實上，必須通過刺激消費和商業投資找到其他槓桿來實現更持續的增長。 目前，我們觀察到一種悖論：一方面，法國的工業生產相當強勁。 但另一方面，商界領袖的士氣卻在下降。 歐洲央行調查證實：歐元區企業信貸需求正在下降。 然而法國卻是一個例外。前國際貨幣基金總裁，克里斯蒂娜·拉加德（Christine Lagarde）在歐洲央行管理委員會會議後的新聞發布會指出，“在歐洲範圍內，儘管面臨這種不良環境，法國企業仍在繼續投資。在法國，我們有令人鼓舞的消息。 公司在不斷投資，不斷適應環境。 在這種有些不利、消極的環境下，沒有人放棄努力。 »

另外，烏克蘭戰爭和通脹膨脹帶來的負面影響，目前無法確定。 但儘管如此，法國政府仍寄望於 2023 年一年內實現 1% 的增長。 菲利普·瓦希特PhilippeWaechter認為這個目標完全有可能實現。

然而值得一提的是，這一增長目標距離 2022 年實現的 增長幅度2.6% 還相去甚遠。