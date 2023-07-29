勒梅爾：法國“對中國的工業投資持開放態度”

經貿合作

歐亞 – 正在某些西方國家正擔心其經濟對這個亞洲巨人的依賴時，法國經濟部長29日在北京敦促中國加大對法國的投資力度。 法國經濟部長勒梅爾表示：“我非常坦白地告訴大家：法國歡迎中國投資者，特別是在電動汽車、電池和能源轉型領域。”

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勒梅爾特別引用了中國鋰電池製造商廈鎢（XTC)和法國核電巨頭歐安諾集團(Orano)在敦刻爾克投資固態電池超級工廠，以及在杜埃(Douai)的中日遠景電池工廠的例子。 不過，法國經濟部長提醒說：“我們希望歡迎中國在法國領土上進行重大投資[……]，並考慮哪些內容屬於主權範圍，哪些內容不屬於主權範圍。”

中國國務院副總理何立峰與法國經濟、財政及工業、數字主權部部長勒梅爾29日在北京共同主持第九次中法高級別經濟財金對話。 何力峰表示，希望法國能為企業“提供更加公平、公正、非歧視的營商環境”，並保證中國投資近年來為法國創造了5萬個就業崗位。

何立峰補充說：“我們希望法國加強中歐友好合作。”他強調，中國相信中法雙邊關係“基礎良好”。 中國是法國第三大貿易夥伴，僅次於歐盟和美國，但法國企業越來越擔心自己將陷入兩個全球經濟超級大國之間日益激烈的經濟競爭的交火之中。

勒梅爾就中國投資發表上述言論之際，一些西方國家，尤其是德國，聲稱希望減少對中國的經濟依賴。 勒梅爾還表示：“新冠疫情之後，所有發達國家都自然會尋求在價值鏈中擁有更多獨立性，以便能夠應對可能出現的新危機。” “這一選擇不應妨礙我們在必要領域加強合作。 »

兩國因此討論了全球金融穩定、發展中經濟體的可持續融資、氣候變化、糧食安全和生物多樣性。

勒梅爾宣布，本周六的對話在某些文件上取得了進展，特別是在航空或化妝品認證方面。 在這一領域成立了一個工作組來研究知識產權和安全問題。

法國經濟、財政、工業和數字主權部長將於周一前往深圳，這座有時被稱為“中國矽谷”的大都市。 在那裡，他將會見中國投資者和大老闆，其中包括比亞迪汽車（BYD Auto）老闆。 該品牌正在考慮在歐洲開設一家電動汽車工廠。