尼日爾經濟基本取決於鈾的出口收入

鈾礦

非洲 – 歐安諾集團（Orano）法國一家跨國能源公司， 尼日爾是歐安諾鈾礦業務最重要的來源國。7月26日尼日爾發生政變，給鈾礦業務供應帶來變數。雖然法國現階段沒有宣布撤僑，但外交部已經告誡當地的法國僑民呆在家裡，靜觀局勢的發展。

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法國總統府已經明確表示，馬克龍“不會容忍任何針對法國及其利益的攻擊”。 馬克龍還發表聲明稱，尼日爾的軍事政變對地區安全產生了威脅，他呼籲釋放被扣押的總統巴祖姆，並希望尼日爾重建憲法秩序。

31日歐安諾集團高層對法新社記者表示，短期內來看，“當前的危機不會對歐安諾向法國及其國際客戶的交付能力產生影響”。根據歐洲原子能共同體供應機構 (ESA) 的數據，2021 年尼日爾佔世界天然鈾產量的 4.7%，遠遠落後於哈薩克斯坦 (45.2%)。

歐洲原子能共同體周一告訴法新社，2022年，“尼日爾是歐盟第二大天然鈾供應國，份額為25.38%”，為13個歐盟成員國正在運行的約103座反應堆生產燃料，其中一半在法國（56反應堆）。 哈薩克斯坦、尼日爾和加拿大總共供應了歐盟天然鈾的74.19%。

歐洲原子能共同體技術委員會的數據顯示，2005年至2020年期間，尼日爾是法國第三大天然鈾供應國，占其供應量的19%，僅次於哈薩克斯坦和澳大利亞，領先於烏茲別克斯坦。

法國國際關係研究所 (IFRI) 撒哈拉以南非洲中心主任阿蘭·安蒂爾 (Alain Antil) 向法新社表示，對於這種礦物，尼日爾“不再像 20 世紀 60 年代至 70 年代是巴黎的戰略合作夥伴”。

法國生態部31日還表示，“尼日爾局勢不會對法國天然鈾供應安全構成任何風險”。米盧斯上阿爾薩斯大學民用核能專業研究員、核子地緣政治學者梅爾( Teva Meyer)表示：核運營商法國電力公司“十年來一直遵循供應組合多元化戰略”，把鈾的供應“轉向烏茲別克斯坦、哈薩克斯坦和澳大利亞等中亞國家”。