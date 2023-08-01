法陸軍參謀部：撤離法駐軍不在議事日程上

撤僑

法國 – 8月2日，法國陸續從尼日爾開始撤僑。軍方隨後表示，撤離駐尼日爾的法國士兵並“不在議程上”。他告訴記者，疏散行動涉及平民、法國和歐洲公民，以確保政變後西方人的安全。

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總參謀部指出，三架飛機——空中客車 A330 和 A330 MRTT（多用途）——已經從法國南部的一個空軍基地出發，前往尼亞美民用機場。他沒有詳細說明抵達機場的具體時間，暗示是“深夜”返回。

他也無法透露有多少國民選擇離開該國。

當被問及仍然可以包租的飛機數量時，總參謀部解釋說：“我們會根據抵達尼亞美人數的情況酌情決定”。

尼日爾上周由阿卜杜拉哈曼·蒂亞尼將軍領導的政變推翻了民選總統穆罕默德·巴祖姆。 蒂尼將軍以這個被聖戰組織暴力破壞的國家“安全局勢惡化”為這次政變辯護。

周日，數千名支持政變的示威者聚集在尼亞美法國大使館外，揮舞着暴力口號並試圖進入大樓。法國武裝部隊總參謀部保證，這次疏散行動是由於周日在尼亞美髮生的事件引發的。

參謀長還表示，上個星期以來，尼日爾的領空已經關閉，我們的任務是為法國公民、其家屬或希望離開尼日爾的歐洲人返回提供便利。

法國軍方解釋道，他們這次行動是有尼日爾人合作的，但他沒有說明合作者是否包括政變的軍人。