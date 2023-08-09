法國東部一度假村發生火災 11人喪命

火災

法國 – 法國東部一個度假村9日凌晨發生火災，非常不幸的是有11人死亡，一名重傷。法國總理博爾納視察火災現場；總統馬克龍形容火災是場悲劇。消防和救援服務部門行動中心共出動76 名消防員、四輛消防車、四輛救護車、一個醫療站和三把梯子。

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位於法國東部的溫策奈姆（Wintzenheim）度假村一共容納了28名智殘者；火災發生在清晨6點33分，死亡者基本是住在二樓的房客，被安置在樓底下的房客順利躲避了火災。火災原因還在調查之中。溫策奈姆副鎮長勒華（Daniel Leroy）告訴媒體，佔地面積在500平米的度假村幾年前剛剛翻新過，一直沒有出過什麼問題。他還表示，消防隊員用搜救犬和無人機找到最後兩具屍體，使已找到的9具屍體增加至11人。

房主在獲知度假村起火後立即報警，消防隊在不到15分鐘後趕到，但木質度假村火勢太大，房頂很快燒塌，警方冒着很大的危險找到了最後兩具屍體。

消防隊隊長表示，火災發生在清晨，大家都還在睡覺。前去度假智障和照護者有的及時逃離；11人被困在火海中，基本上是被安排住在二樓的人士。

溫策奈姆（Wintzenheim）是法國大東部大區上萊茵省的一個市鎮。市鎮在一份聲明中表示，儘管火勢猛烈，但火災很快得到控制。聲明還寫道，17人被安置在安全的地方，1人重傷；另外一名受到驚嚇的人在接受心理治療。當地居民接受採訪時紛紛表示，住在裡邊的人都是些智殘者，有的人行走不便，他們感到萬分痛心。

9日清晨發生的火災是7年以來最嚴重的一起。2016年8月6日，法國魯昂酒吧火災是由生日蠟燭掉落後引燃牆壁和屋頂表面的隔音材料造成的。事發時，20多個年輕人正在位於魯昂市中心的“自由古巴”酒吧地下層舉辦一場私人生日派對。接到火災報警後，50餘名消防員趕至現場實施救援。酒吧火災使得14人死亡；5人被燒傷。