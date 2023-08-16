法國百萬富翁比鄰國多 左派反對黨控說坐實馬克龍是富人的總統

法國/百萬富翁

瑞士聯合銀行（UBS）的一份報告將法國列為百萬富翁最多的國家之一，這在周三引發了左翼領導人的憤怒，他們再次批評馬克龍是 "富人總統"。

廣告 繼續瀏覽後續

根據瑞士銀行瑞銀周二發布的年度報告《全球財富報告》，2022 年法國有超過 280 萬人的財產和金融資產超過 100 萬美元。這一數字比去年略有增加，法國今年百萬富翁人數增加了 2.5 萬。

瑞銀報告將法國排在美國（2270 萬）和中國大陸（620 萬）之後，位列第三，超過日本（270 萬）、德國（260 萬）和英國（250 萬）。該報告稱，2000 年法國百萬富翁人數為 40 萬，到 2027 年，法國百萬富翁人數將超過 400 萬。

據法新社說，左翼反對派利用這些數據重新啟動了對總統馬克龍的攻擊，馬克龍自2017年上台以來一直被指責加劇了貧富不平等。特別是馬克龍因在首個任期之初取消財富稅而受到批評。

歐洲議會中激進左翼 "法蘭西不屈服黨"（La France insoumise）領導人馬農-奧布里（Manon Aubry）在 X（前推特）上評論道，"法國百萬富翁可以對馬克龍的稅收禮物說聲謝謝。"

社會黨領袖奧利維耶-福爾（Olivier Faure）則關注報告中的另一個數字：即3890 名法國 "超級富豪"。他們的資產超過 5000 萬美元。他譴責道："誰是被掠奪者"，並將這些巨富與 900 萬生活在貧困線以下的法國人進行了對比。

綠黨的桑德琳-盧梭（Sandrine Rousseau）等人則嘲笑法國是 "稅收地獄"，並將矛頭指向法國總統的經濟和財政政策。"她警告說：“馬克龍強加給法國的美國化將繼續存在。”