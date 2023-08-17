法國綠黨領袖抨擊薩科齊被“俄羅斯收買”“滿足普京私慾”

法國/薩科齊/烏克蘭

法國前總統尼古拉-薩科齊今天在《費加羅報》上呼籲建立一個 "中立 "的烏克蘭，通過全民公決來決定是否批准俄羅斯對克里米亞的吞併。法國綠黨領袖、國會議員朱利安-巴尤（Julien Bayou）譴責說，這是一個 "可怕的錯誤"，"必定被視為是俄羅斯的影響"。薩科齊被指控與前總理菲永一樣被俄羅斯收買。

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法國綠黨領袖，國會議員朱利安-巴尤（Julien Bayou）回應薩科齊的說法稱，這猶如"月球"上的話，並"令人震驚"。

這位前總統在其回憶錄新卷出版前接受了範圍廣泛的採訪，但這讓巴尤目瞪口呆，他今天在LCI節目中說："一位前總統不應該這樣說話"。

巴尤指控說，但 "當我們知道薩科齊被俄羅斯人收買了時，我們會更了解他"。巴尤還說，他多次警告提到薩科齊與一家俄羅斯保險公司之間的聯繫，自2021年以來，該俄羅斯公司一直是法國國家金融檢察官辦公室調查的對象，原因是可能存在 "影響力兜售 "和 "洗錢犯罪或違法行為"。

據巴尤堅持認為，法國前總統薩科齊"違背了法國在吞併克里米亞問題上的立場"，"對俄羅斯和普京被指控的戰爭罪行置之不理"，犯下了"可怕的錯誤"。

據巴尤認為，薩科齊"不應再被視為共和國前總統，而應被視為受俄羅斯影響的人"，就像他的前總理菲永一樣，菲永受雇於俄羅斯能源巨頭。

法新社說，法國綠黨議員還提到了莫斯科與法國極右的瑪麗娜-勒龐之間的關係。

該議員指瑪麗娜-勒龐從一家俄羅斯銀行獲得貸款，他並譴責俄羅斯對我們的民主是毒藥。

薩科齊這位前總統的言論也引起了他自己的前助手傑羅姆-波洛（Jerôme Poirot）的反駁，波洛曾是薩科齊在財政部的顧問，後來擔任薩科齊在愛麗舍宮的情報協調員助理，他兩次在LCI上批評薩科齊的言論 "可恥"。據他指出，薩科齊在 2008 年反對烏克蘭和格魯吉亞加入北約的干預並沒有阻止俄羅斯在幾個月後入侵這格魯吉亞個高加索國家。

據波洛繼續問道：“薩科齊前總統的紅線是什麼？他對法國安全的看法是什麼樣？（......）僅僅是為了滿足普京的願望嗎？”

據波洛批評稱，至於"從俄羅斯利益集團收到的錢"，不僅300萬歐元來自於他與俄羅斯保險公司的合同，但也有30萬歐元被用於2018年底的一次政治會議。據波洛稱，"這些都與一位共和國前總統不相稱"。