法軍18000公里外推展"PEGASE 23 "軍演

法國/"PEGASE 23 "軍演

法國國防部今天報告稱，從 2023 年 6 月 25 日至 8 月 3 日，法軍320 名飛行員、10 架陣風戰機、5 架 A330 MRTT Phénix 和 4 架 A400M Atlas 在印度洋-太平洋地區縱橫馳騁，順利完成"PEGASE 23 "軍演。

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法國空軍和航天局在距離法國18000多公里的印度洋-太平洋地區完成這次行動部署，法國地區部署的部隊及其夥伴關係的合作參與了軍演。

繼 "PEGASE 2018"、"HEIFARA WAKEA"（2021 年）和 "PEGASE 2022 "之後，"PEGASE 23 "的部署為發展該地區的夥伴關係網絡提供了機會。就與我們的盟友和眾多國家的合作而言，這是一次內容豐富的任務，特別是在聯合空中演習領域。

據法國國防部報告，6月25日，19架飛機從伊斯特爾（Istres）空軍基地125起飛，執行PEGASE 23任務。10架陣風、5架A330 MRTT Phénix和4架A400M Atlas飛機在阿聯酋法國部隊（FFEAU）停留後開始部署。隨後，部署一分為二，在不到 30 小時的時間內同時抵達新加坡和馬來西亞。PEGASE 23 任務在規定時間內完成了預測目標，到達了距離法國 11000 公里的這一地區。

任務的第一階段表明，法國有能力通過快速干預確保其在印度洋-太平洋地區的主權和領土保護。

法國國防部說，6 月 28 日，在離開法國 72 小時後，"PEGASE 23 "降落在距離出發地 18 000 公里的關島，執行第二階段任務。在為期四周的時間裡，飛行員們將參加美國的一次大型演習，彙集來自該地區和許多盟國的合作夥伴：澳大利亞、加拿大、美國、新西蘭和英國。

演習的目的有三：分享專業知識，加強互操作性，為法國部隊的行動做好準備。與此同時，一架 A330 MRTT Phénix 和一架 A400M Atlas 被部署到駐紮在新喀里多尼亞（FANC）和法屬波利尼西亞（FAPF）的武裝部隊。

在關島的美軍安德森基地，法國戰鬥機機組人員與為此部署的美軍 F-35 戰鬥機一起參加各種訓練。飛行員和戰鬥導航員正在練習目視戰鬥、穿透敵方領土和區域防禦，以加強空對空探測、識別、分類和交戰程序。

A330 MRTT Phénix 的機組人員與其他加油機進行巡邏飛行，以加強他們的操作技能。

最後，A400M Atlas 的機組人員練習巡邏飛行、投放包裹和海上搜救（SAMAR - 空中-海上救援）。這次演習是在實際條件下進行的，一架 A400M 成功地參加了關島附近的救援任務。

PEGASE 23 的第三階段也是最後一個階段於 2023 年 7 月 24 日開始。部署再次分開，到達三個不同的地理點：

在新喀里多尼亞，兩架 "陣風 "戰鬥機在一架 MRTT 的陪同下，在共和國總統訪問努美阿期間向其展示了 PEGASE 23 系統。飛機隨後飛往印度尼西亞和阿拉伯聯合酋長國，於 8 月 2 日在法國降落。

在印度尼西亞，一支小分隊停留到 7 月 28 日，然後飛往吉布提，7 月 30 日飛往法國。

7 月 24 日至 26 日飛往韓國，然後飛往日本，直至 7 月 29 日，最後一個分隊也飛往印度尼西亞，然後在卡塔爾完成了 PEGASE 23 的最後一段任務。

在印度尼西亞，法國一支分遣隊在那裡停留到 7 月 28 日，然後於 7 月 30 日前往吉布提。

7 月 24 日至 26 日前往韓國，7 月 29 日前往日本，最後一支分遣隊前往印度尼西亞，在卡塔爾完成 PEGASE 23 任務的最後一站。

法國國防部稱，通過演習、聯合飛行、靜態展示、訪問當局和圓桌討論，這些溝通有助於鞏固與各東道國的夥伴關係和部隊間的互操作性。法國參演部隊後於 8 月 3 日返回法國。