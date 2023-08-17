薩科齊出書：諄諄教導馬克龍？

法國/薩科齊/馬克龍

法國前總統薩科齊再出書，儘管這本書尚未出版，但已經引起了人們的熱議。薩科齊的第三本書《戰鬥的時代》（Le temps des combats），書中記述了他從2009年到2011年任期結束時的情況，也沒有忘記對現總統馬克龍諄諄教導與”開銷“。

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據本台今天報道稱，法國前總統薩科齊（Nicolas Sarkozy）在新書中教訓馬克龍。

該書計畫於下周8 月 22 日出版。這位前總統在接受《費加羅報》的長篇採訪時已經透露了書中的內容，在採訪中，這位愛麗舍宮的前主人並沒有放過馬克龍。比如，關於 2023 年初夏震驚法國的騷亂，薩科齊在他的書中對馬克龍進行了反駁，稱"沒有人會對騷亂髮生感到驚訝"。

薩科齊從未如此批評他在上屆總統選舉中支持的人。薩科齊批評說，"馬克龍認為自己是時間的主人，但這不是我的觀點。"他警告說："時間不屬於我們。

首先在烏克蘭議題上薩科齊也有話說。薩科齊形容澤連斯基總統加入歐盟的承諾是 "謬論"。然後是阿爾及利亞議題。這位前總統嚴厲警告說：”我們不要試圖在兩國之間建立人為的友誼。“

另一方面，薩科齊卻對雄心勃勃的前共和黨 LR 成員熱拉爾-達爾馬寧（Gérald Darmanin）則讚譽有加，他認為馬克龍 "儘可能好地處理了暴力事件"。

據 BFMTV 報道稱，這位前總統在他的書中更進一步寫道："他是最有前途的四十多歲年輕人之一"。

在問及內政部長能否邁出最終一步，即成為共和國總統之前？他回答說："我希望如此。因為他具有顯而易見的素質"。評論指這是對達爾馬寧的有力支持，也是對他的前政治家族即共和黨的新侮辱。