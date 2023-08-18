薩科齊出書又在媒體放炮 親俄說話惹萬炮齊轟

法國/薩科齊/烏克蘭/普京

法國前總統薩科齊因新書上市接受採訪時呼籲建立一個 "中立 "的烏克蘭，並通過全民公決來 "批准 "對克里米亞的吞併，這引發了政界人士和專家的一片批評之聲，他們認為這位前總統的言論 "可恥"，媒體翻出薩科齊數年前在莫斯科與普京同台稱讚他與普京是持久的親密朋友的講話，並指責他被普京的俄羅斯 "收買 "了。

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法新社稱，在秋季就競選費用違規的拜格馬利翁事件提出上訴之前，這位前愛麗舍宮主人帶着新一冊回憶錄重新回到媒體視野，在盛夏掀起了一場風暴。 周三晚些時候，他還在《費加羅報》上發表了一篇內容廣泛的訪談，譴責了他的繼任者馬克龍從移民到郊區暴亂、從薩赫勒到烏克蘭等各個方面做出的選擇。

薩科齊甚至為與莫斯科的 "妥協 "辯護，甚至不惜以克里米亞為代價，從而使自己與法國外交背道而馳。

反駁之聲隨之不絕於耳。綠黨領袖巴尤（Julien Bayou）在周四上午首先開炮："前總統不應該這麼說"，這位綠黨議員在LCI節目中批評了這一 "瘋狂 "和 "令人震驚 "的採訪。

他批評說，薩科齊犯了 "一個可怕的錯誤"，但 "當我們知道他被俄羅斯人收買了時，我們會更好地理解他"，他指的是薩科齊與一家俄羅斯保險公司之間的勾聯。自 2021 年以來，這份價值 300 萬歐元的合同一直是法國國家金融檢察官辦公室調查的對象，原因是 "影響力交易 "和 "犯罪洗錢"。

薩科齊與該俄羅斯保險公司的合同價值 300 萬歐元。巴尤認為，這進一步證明了 "俄羅斯對法國精英階層的控制"，薩科齊與法國前總理菲永的石油活動和極右的瑪麗娜-勒龐的俄羅斯銀行貸款如出一轍。

同樣在多數派中，新歐洲議會議員娜塔莉-盧瓦索（Nathalie Loiseau）在 X（前推特）上對 "部分歐洲政治階層對普京的崇拜與依賴 "表示遺憾，而她的比利時同僚居伊-費爾霍夫施塔特（Guy Verhofstadt）則對薩科齊先生的言論表示懷疑，諷刺說我們對此不知是應該 "笑還是哭"，稱薩科齊的言論象徵著對已成為 "恐怖主義國家 "的俄羅斯所犯的 "悲劇性錯誤"。

社會黨盟友、歐洲議會議員拉斐爾-格魯克斯曼（Raphaël Glucksmann）感嘆道，薩科齊的說法 "有力地說明了法國精英對俄羅斯的困惑，並再次削弱了法國在歐洲的聲音。太可悲"。

法國官方對薩科齊的說法回應說，法國的路線沒有改變。法國外交部稱，"法國對俄羅斯對烏克蘭的侵略戰爭的立場是眾所周知的"。

法國官方表示：只要有必要，法國和歐盟就會與烏克蘭人站在一起。

烏克蘭政府的回應嚴肅，並拒絕薩科齊的說法。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）的顧問米哈伊洛-波多里亞克（Mykhailo Podolyak）說，烏克蘭當局的期望不會低於薩科齊所說，烏克蘭拒絕接受任何公投暗示。烏克蘭總統府指責薩科齊的 "犯罪邏輯""為克里姆林宮的侵略戰爭辯護"，並說這相當於"直接共謀"。

但俄羅斯前總統梅德韋傑夫讚揚薩科齊 "大膽而公正的發言"，他也是薩科齊的密友，

據法新社說，國際關係專家也對薩科齊持謹慎態度，海斯伯格（François Heisbourg）認為，這次 "可恥的親普京訪談 "可能會 "給法國前總統帶來麻煩"，"不僅僅是政治上的麻煩"。

戰略研究基金會成員布魯諾-特特萊（Bruno Tertrais）調侃說，這次採訪 "可能會讓人們大笑、哭泣或為他感到遺憾"。