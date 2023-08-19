巴黎聖母院修復工程總負責人意外去世

政治

法國 – 負責巴黎聖母院（Cathédrale Notre-Dame de Paris）重建工程的法軍前參謀長喬治林（Jean-Louis Georgelin）18日被發現死在了比利牛斯山脈地區。目前調查人員初步斷定是他在登山時不幸身亡，享年74歲。法國現任、前任總統、總理和國防部長高度讚揚他是一名偉大的公僕。法國總統馬克龍在推特上表示，法國失去了一位偉大的軍人，巴黎聖母院失去了讓它重生的建築大師。

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2019年4月15日，法國巴黎聖母院發生火災，整座建築損毀嚴重。着火位置位於聖母院頂部塔樓，大火迅速將聖母院塔樓的尖頂吞噬，尖頂如被攔腰折斷一般倒下。

當年法國總統馬克龍任命讓·路易·喬治林將軍擔任修復工作。修復的主線是忠實於原始的建築。

尤其，聖母院大教堂最具標誌性的便是法國建築師歐仁．維奧萊–勒–迪克（Eugène Viollet-le-Duc）於18世紀中期修建時所設計的尖塔。因此，重建工作也將着重在恢復尖塔上。

讓－路易．喬治林將軍曾堅定地說，“我認為，聖母院的尖塔能重新回到巴黎的天空中，是我們贏得巴黎聖母院之戰的象徵。”而今巴黎聖母院修復工作失去了一位強大的建築師。

法國總理博爾納稱讚喬治林是“一位傑出的軍人，一生致力於為祖國服務”。

前總統薩科齊表示，喬治林是是一位“偉大的士兵和將領”，“勇敢地為法國服務”，“他性格堅強但又那麼有人情味”。法國前總統奧朗德表示，他“以永不枯竭的熱情和卓越的專業精神”履行了軍人的職責。

法國文化部長里馬·阿卜杜勒·馬拉克（Rima Abdul Malak）表示，喬治林把巴黎聖母院的修復工程看成是一場必勝的戰鬥。我們如今是多麼地懷念他。