法國迎來新一波炎夏熱浪

法國/炎熱夏天

法國大部分領土正在為一場異常強度的炎夏做準備，天氣預報警告，未來幾天法國南部的氣溫可能會超過40°度。

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法國氣象局將從法國西南部延伸到東北部的廣闊對角線上28個地區，置入熱浪橙色警戒狀態。根據天氣預報組織在最新公告中的說法，最低氣溫將“上升”，“平均不低於20至23°C”。

里昂附近法國氣象局中心的預報指出，周一，夏蒙尼 (Chamonix) 方向氣溫達35 度，這意味着勃朗峰頂峰可能會融冰解凍”。

天氣預報早些時候指出，這次新的高溫“有望把2023 年夏季列入最熱的夏季之一。

一些氣象專家對熱浪說法謹慎，需要觀察法國是否會連續幾天出現持續的晝夜高溫。

炎熱將帶來後果。 電力供應商法國電力公司計畫減少東南部和中東部兩座核電站的發電量，以避免冷卻反應堆的羅訥河水過度加熱。

體育運動也受到影響，里昂和蒙彼利埃之間的 L甲級足球比賽原定於周六下午當地時間 5 點在里昂舉行，由於“熱浪”，已推遲到晚上 7 點。

原定於周六下午 4:00舉行的 14 強賽第一天里昂和土倫之間的橄欖球比賽也已推遲至下星期一下午 6:10從周一開始。