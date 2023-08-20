拯救戈恩：美國大兵回馬要找戈恩算賬

法國/戈恩

前美國特種兵邁克爾·泰勒組織搭救法國巴西黎巴嫩3重國籍大亨卡洛斯·戈恩不可思議地逃離日本，現在回馬要求戈恩做出回應。在 Apple TV+ 即將播出的一部新紀錄片中，美國大兵威脅說，“我可以是忠誠的朋友，但也會變成危險的敵人。”

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英國人詹姆斯·瓊斯執導的四集紀錄片《尋找卡洛斯·戈恩》以《華爾街日報》的調查為背景，完整地描繪了這位雷諾日產前明星老闆的天堂至地獄墜落歷程。

Apple TV+ 計畫於 8 月 25 日開始在全球範圍內播放該劇集。

與 2021 年 BBC 紀錄片一樣，《尋找》劇利用了該案情節，追求電影化效果，寫戈恩飛速升晉職業生涯到 2018 年底他因涉嫌貪污罪在日本被捕。

記者尼克·科斯托夫（Nick Kostov）告訴法新社，“戈恩是一個具有傳奇色彩的人物，擁有巨大的別一樣特質，但也有很大的缺陷。”記者尼克·科斯托夫是該系列電視作品的作者之一。

蘋果的劇集主要講述了戈恩在經驗豐富的美國前特種部隊士兵邁克爾·泰勒和他的兒子大衛的幫助下，藏在樂器箱裡乘坐私人飛機逃離日本的故事。

與該事件的其他附帶受害者一樣，美國大兵父子也因參與其中而入獄。 此後，戈恩一直被限制在黎巴嫩的黃金“監獄”中，日本和法國法院對這名法國-巴西-黎巴嫩商人發出了逮捕令，但該黎巴嫩不引渡該國國民。

據尼克·科斯托夫表示，邁克爾·泰勒認為是他“把戈恩從日本就像把他從朝鮮救人那樣驚險困難救了出來”。

但日本的監獄真實讓這位退伍軍人和他的兒子都崩潰了。 泰勒在紀錄片中描述道，“與我們所經歷的相比，卡洛斯在監獄裡的經歷就是一個笑話”，這對父子真的被長期單獨監禁。

泰勒現在指責戈恩沒有支付與他所提供的服務相稱的報酬。 泰勒抱怨“我自掏腰包拿出一百萬美元作為法律訴訟費用。”泰勒說，“我是一個好朋友，但我也可以成為一個危險的敵人。故事還遠沒有結束。”

在整部紀錄片中，69 歲的戈恩被描述為一個被成功衝昏了頭腦的人，他甚至在凡爾賽宮舉辦過生日豪宴。

日產汽車的前官員，以及任命他為製造商負責人的路易·史懷哲 (Louis Schweitzer)，以及法國前經濟部長阿爾諾·蒙特布爾 (Arnaud Montebourg)，都講述了戈恩如何與現實脫節變得昏昏然。

《華爾街日報》記者隨後根據戈恩信件的摘錄，深入調查了阿曼涉嫌的洗錢計畫。通過這一計畫，雷諾數百萬美元的獎金將先分配給阿曼一位億萬富翁，然後該富翁再轉手支付給雷諾-日產的戈恩。

但據戈恩本人稱，他僅得到提供商業建議而該獲得的報酬。 據雷諾律師稱，這是“典型的利益衝突”，而且“報酬很高”。

據法新社說，戈恩對如此地敘述他的事跡不滿，稱，“坦白說，這就是我所取得的成就之後剩下的一切嗎？”戈恩稱，“事情不能就這樣結束。”

該報道說，日本不會在戈恩缺庭的情況下再對他進行審判。 但在法國，戈恩仍面臨審判的威脅。