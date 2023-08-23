馬克龍：法國不承認俄羅斯吞併的烏克蘭領土，重申對烏全力支持

法國/烏克蘭/俄羅斯

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）8月23日在一次講話中重申，“法國既不承認俄羅斯對烏克蘭領土的吞併，也不承認所組織的虛假選舉的結果”。法國前總統薩科齊（Nicolas Sarkozy）近日曾發表爭議言論，稱在克里米亞問題上“回到過去”是“虛幻的”。

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馬克龍周三在出席由烏方舉辦的“克里米亞平台”峰會上通過視頻方式發言說，“九年多來，俄羅斯一直在非法吞併烏克蘭的部分領土：克里米亞自治共和國和塞瓦斯托波爾市，完全違反了國際法的最基本標準。自那時起，俄羅斯不斷推行暴力和既成事實戰略，九年來，我們目睹克里米亞的人道主義和人權狀況不斷惡化，聯合國大會多次對此進行譴責。”

馬克龍表示，“2022年2月24日，俄羅斯採取下一步行動，決定對烏克蘭發動全面侵略戰爭。此後的每一天，烏克蘭人民都在承受這一決定所帶來的令人無法接受的巨大後果。我想在這裡，在你們身邊，再次非常明確地指出：法國既不承認俄羅斯對烏克蘭領土的吞併，也不承認所組織的虛假選舉的結果。”

隨後，馬克龍向烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）及與會各方代表指出，“在戰爭爆發500多天後，在烏克蘭人民不懈地繼續為捍衛其領土和主權而戰之際，我謹重申法國的全力支持。面對烏克蘭平民每天遭受的暴力和破壞，我要表達法國人民堅定不移的聲援，他們的家園、醫院和學校成為俄軍襲擊和轟炸的目標。我們繼續譴責俄羅斯的行動，這些行動構成了戰爭罪。最重要的是，我們將繼續在所有領域向你們提供幫助，以便俄羅斯結束對你們發動的侵略戰爭，使你們能夠堅持下去、保護自己並取得勝利。”

馬克龍說，“俄羅斯侵略烏克蘭的後果也直接影響到烏克蘭、歐洲和世界其他地區最脆弱的人民。自7月破壞《黑海穀物倡議》以來，俄羅斯一直在打擊該地區穀物出口所必需的基礎設施，嚴重危及全球糧食安全。任何對此仍有疑慮的人現在都可以證明，俄羅斯從未想過要對這場戰爭的直接後果之一作出回應。儘管如此，歐盟仍在繼續與烏克蘭合作，以確保儘可能繼續向全球南方國家出口糧食。這是我們自衝突初期以來一直在做的事情，我們將繼續這樣做。”

馬克龍表示，“面對戰爭，我們有責任採取行動。我們這樣做了，支持烏克蘭並作出歷史性決定，承認烏克蘭作為歐盟候選國的地位。在這條歐洲道路上，在你們渴望公正與持久和平，即尊重國際法的和平的過程中，我們將繼續與你們站在一起”。

馬克龍談到，“值此‘克里米亞平台’會議之際，我想在所有主要夥伴面前重申法國對烏克蘭的支持，法國人民的支持，以及我們對你們的決心和勇氣的尊重和欽佩。在這方面，你們激勵着我們，激勵着整個歐洲和世界的一部分。”

馬克龍向烏方承諾，“我們站在你們一邊”。在薩科齊出版的新書中，這位法國前總統提出了一系列他認為可以結束俄烏戰爭的途徑。薩科齊特別建議烏克蘭成為一個“中立”國家，既不加入歐盟，也不加入北約，並通過公投來決定克里米亞的未來等。這些話連日來在法國輿論和政界激起批評。