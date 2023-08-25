尼日爾軍政權讓法國大使離境

軍事政變

非洲 – 尼日爾發生軍事政變以來，美國仍然希望尼日爾政變能夠結束，但對局勢仍保持“現實”態度。25日最新消息，尼日爾軍政權要求法國駐該國大使在48小時內離境。據軍政府稱，這一決定的部分原因是因為大使拒絕25日召集會議的"邀請"。軍方還說，法國政府的其他行動違背了尼日爾的利益。法國外交部回復說，“叛變分子無權”要求法國大使離開。

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26日，尼日爾軍政府授權馬里和布基納法索軍隊有條件進入尼日爾領土。在這個背景下，美國負責非洲事務的助理國務卿莫莉·菲（Molly Phee）準備到訪加納和尼日利亞兩國，試圖為尼日爾的危機找到外交解決方案。

尼日爾有法國和美國的軍事基地，並被視為打擊伊斯蘭叛亂分子的合作夥伴。美國國務院將尼日爾描述為“薩赫勒地區穩定的關鍵”，也是打擊與伊斯蘭國或基地組織有關的各種伊斯蘭組織的“可靠反恐夥伴”。

根據美國國務院的一份新聞稿，美國負責非洲事務的助理國務卿莫莉·菲在訪問期間“將回歸共同目標，維護尼日爾來之不易的民主，並立即釋放被不公正拘留的巴祖姆總統、他的家人和政府成員” 。

美方還在諮詢西非國家經濟共同體貝寧、科特迪瓦、塞內加爾和多哥的高級官員。想要恢復總統穆罕默德·巴祖姆的西非經共體已下令部署“待命部隊”，但似乎仍然傾向於與軍政權對話的途徑。

在乍得，美國負責非洲事務的助理國務卿莫莉·菲還將談論邊境國家蘇丹發生的暴力事件。

另外乍得政治過渡也是她商討的主題。過渡總統馬漢馬內在其父親去世後於 2021 年 4 月上台。 他曾承諾進行政治過渡，但過渡期限後來被延長。2021年4月底，代比37歲的兒子馬漢馬內（Mahamat Idriss Deby Itno）被一個由軍方官員組成的過渡委員會任命為臨時總統。