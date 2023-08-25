軍事政變

尼日爾軍政權讓法國大使離境

非洲 – 尼日爾發生軍事政變以來，美國仍然希望尼日爾政變能夠結束，但對局勢仍保持“現實”態度。25日最新消息，尼日爾軍政權要求法國駐該國大使在48小時內離境。據軍政府稱，這一決定的部分原因是因為大使拒絕25日召集會議的"邀請"。軍方還說，法國政府的其他行動違背了尼日爾的利益。法國外交部回復說，“叛變分子無權”要求法國大使離開。

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Des manifestants ont détaché la plaque de l'ambassade de France au Niger, le 30 juillet 2023
Des manifestants ont détaché la plaque de l'ambassade de France au Niger, le 30 juillet 2023 © AFP
作者： 法廣
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26日，尼日爾軍政府授權馬里和布基納法索軍隊有條件進入尼日爾領土。在這個背景下，美國負責非洲事務的助理國務卿莫莉·菲（Molly Phee）準備到訪加納和尼日利亞兩國，試圖為尼日爾的危機找到外交解決方案。

尼日爾有法國和美國的軍事基地，並被視為打擊伊斯蘭叛亂分子的合作夥伴。美國國務院將尼日爾描述為“薩赫勒地區穩定的關鍵”，也是打擊與伊斯蘭國或基地組織有關的各種伊斯蘭組織的“可靠反恐夥伴”。

根據美國國務院的一份新聞稿，美國負責非洲事務的助理國務卿莫莉·菲在訪問期間“將回歸共同目標，維護尼日爾來之不易的民主，並立即釋放被不公正拘留的巴祖姆總統、他的家人和政府成員” 。

美方還在諮詢西非國家經濟共同體貝寧、科特迪瓦、塞內加爾和多哥的高級官員。想要恢復總統穆罕默德·巴祖姆的西非經共體已下令部署“待命部隊”，但似乎仍然傾向於與軍政權對話的途徑。

在乍得，美國負責非洲事務的助理國務卿莫莉·菲還將談論邊境國家蘇丹發生的暴力事件。

 

另外乍得政治過渡也是她商討的主題。過渡總統馬漢馬內在其父親去世後於 2021 年 4 月上台。 他曾承諾進行政治過渡，但過渡期限後來被延長。2021年4月底，代比37歲的兒子馬漢馬內（Mahamat Idriss Deby Itno）被一個由軍方官員組成的過渡委員會任命為臨時總統。

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