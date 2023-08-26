羅亞爾鼓動左翼聯合競選歐洲議員 引驚訝但梅郎雄顯開心

法國/羅亞爾

法國社會黨常常語出驚人的前總統候選人羅亞爾25日呼籲左派聯合推出名單，競選明年的歐洲議會立法選舉。此舉雖然被左翼普遍懷疑，但受到法蘭西不屈服黨領導人梅朗雄的歡迎。評論稱羅亞爾實際上給梅郎雄送去了大大的幫助和禮物。因為，四分五裂的左翼聯盟，綠黨，共產黨都在推出自己的競選名單，羅亞爾所在地社會黨也對左翼聯合舉棋不定。

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據法蘭西不屈服黨領袖梅朗雄在接受 TF1 採訪時表示：“羅亞爾表現出了大膽和勇氣，我想認可她的倡議以及肯定她倡議聯合的貢獻”。

據羅亞爾周五表示，“法國左翼應當發揚聯盟的活力”。這讓左翼感到驚訝。 她能親自領導這份名單嗎？ 羅亞爾稱她“就是這個想法。”這位前社會黨部長還說，她從夏天之前就開始考慮這個題目了。

鑒於她是2007年總統選舉決賽入圍者，梅朗雄邀請所有那些認為團結“才是理性的選擇”的人出面，都對綠黨，共產黨以及社會黨施加壓力，敦促他們接受團結。

據法新社說，法蘭西不屈服黨幾個月來一直在為 2024 年 6 月的歐洲議會共同競選名單進行活動，但沒有成功。這一議題反而極大地加劇了左翼政黨聯盟正在經歷的緊張局勢。

早些時候，社會黨第一書記奧利維爾·福爾（Olivier Faure）重申，要注意到“共產黨和綠黨以自己的名義離開左翼聯盟的決定”，這使得社會黨更有可能也自行競選。但對福爾來說，“歐洲選舉將發生的事情並不妨礙2027年法國總統大選的左翼聯合前景”。

即使以埃松·傑羅姆·蓋吉（Essonne Jerome Guedj）代表為代表的“統一主義”路線繼續存在，社會黨也拒絕接受這位前總統候選人羅亞爾作為名單之首的前景以及與法國法蘭西不屈服黨（France Insoumise）結盟的前景。

一般認為，歐洲議題仍然是歐洲生態黨（EELV）和社會黨之間的主要障礙之一，一方面是堅持親歐甚至聯邦主義路線，另一方面法蘭西不屈服黨和共產黨則反對歐盟的多項條約。

社會黨內部對羅亞爾的姿態沒有積極回應，法新社說似乎沒有人被羅亞爾的表現所吸引。 卡爾豐 (François Kalfon) 評論說，“這是一位才華橫溢的女性的永恆回歸，但她無法將社會黨人團結在一起”。