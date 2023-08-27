尼亞美再次爆發反法示威活動

反法示威遊行

非洲 – 發動軍事政變的尼日爾是法美駐非洲的關鍵陣地。法國在尼日爾駐有1500士兵，負責打擊極端組織和訓練尼日爾軍隊。 美國也在尼日爾駐有800士兵。8月27日，數千名支持政變的人周日在尼亞美法國軍事基地附近舉行示威。尼日爾軍政府要求法國駐尼大使48小時內離境的時間已過。局勢緊繃，但不知軍方是否會採取報復措施。

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示威者響應了支持7月26日政變中掌權的軍方組織的號召，並要求法國大使西爾萬·伊特於在指定時間內離開尼日爾。軍營就設在空軍基地里。支持軍事政變的人從黎明就在離法國軍營不遠的一個交通環形路口舉牌示威，他們喊着口號讓法國大使和駐軍立即離開尼日爾。

尼亞美居民阿布·孔切 (Abou Kountché) 告訴記者：法國駐軍，我們不要它。法國人快些離開我們的國家。餐館老闆阿達瑪·阿薩內 (Adama Assane) 惱怒地說，法國人不是說我們是個窮國嗎？！怎麼讓他們離開的時候他們那麼捨不得？！這些人是在軍人保護下示威的。

8月26日，近2萬民眾在尼亞美的體育場舉行了反法集會。靠軍事政變上台成立的國家保衛祖國委員會（CNSP）把怒火對準了法國。“保衛祖國國家委員會”於八月初宣布終止與法國的一切軍事合作協議。

驅逐法國大使的決定是自政變以來一個月對法國政治懷有敵意的示威。被推下台巴祖姆仍與部分家人被扣留。法國外交部26日回應稱，“政變者無權提出這一要求，大使的批准僅來自尼日爾合法民選當局”，即總統穆罕默德·巴祖姆。

軍方奪取政權四天後，數百名支持者在尼亞美法國大使館前示威。7月30日，在法國宣布暫停對尼援助後，數千名支持尼軍方的抗議者當天聚集在法國駐尼亞美大使館外，一些人還試圖闖進使館。報道稱，一些示威者扔掉寫有“法國駐尼日爾大使館”字樣的牌匾，用尼日爾和俄羅斯國旗取而代之，還有一些人則高呼“俄羅斯萬歲”和“打倒法國”。

據法國國內新聞台報道，27日，法國加強了使館的警察部隊。該台特派記者尼古拉斯·貝特朗發回報道稱：“法國的立場始終沒有改變。法國認為掌權的軍方是非法的，因此他們無權要求大使離開。” 目前，法國大使館地區已增派警察部隊。 軍政府將發表聲明留意到法國沒有召回大使這一事實，但不知道是否會採取報復措施。