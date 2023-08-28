【視頻】維護世俗性 法國正式禁止在學校穿穆斯林長袍"阿巴雅"

法國，社會

法國教育部長加布里埃爾 阿塔爾（Gabriel Attal）周日（8月27日）晚在法國電視一台（TF1）上宣布，為維護法國的世俗性，學校將明確禁止學生在校園內穿穆斯林傳統女式長袍 "阿巴雅"。

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阿塔爾在學校新學年開始之際做出的這一宣布，旨在結束圍繞一些穆斯林女生在校園穿的這種傳統長裙所引發的爭議。他在周日晚間的晚間新聞節目中說，"我已經決定，學生不能再穿阿巴雅長袍上學。”

今年夏天剛剛上任的阿塔爾在就任之初就在維護學校世俗化問題的表達堅定立場。他說，穿阿巴雅上學是 "一種宗教姿態，旨在測試法國對學校必須構成的世俗庇護所的抵制"，他承諾在這一問題上將採取堅定立場。

有關阿巴雅這一傳統服裝的問題非常敏感，法國穆斯林信仰理事會（CFCM）認為，阿巴雅不是穆斯林的宗教象徵。里昂法國政治學院 講師、伊斯蘭教專家 Haoues Seniguer 認為，穿阿巴雅問題 "比帶面紗更加模糊"。

根據法國 2004 年 3 月 15 日的一項法律，"在公立小學、中學和高中，禁止學生穿戴上表明其宗教歸屬的標誌或服飾"，一份通知文件明確指出這些標誌是指 "伊斯蘭面紗（......）、 猶太教小帽 或明顯過大的十字架"。

法國教育部在去年 11 月就已着手處理有關阿巴雅的問題，教育部在一份通知表示，如果 "穿戴的方式顯示出宗教信仰"，這種服裝，如頭巾和長袍，都可能被禁止。

隨着與此類服裝有關的事件增多，阿塔爾的前任教育部長帕普-恩迪亞耶的態度曾受到校長協會的的質疑，恩迪亞耶拒絕 “無休止的公布規定服裝長度的目錄"。

"最早於下周 "與學校校長會面

法新社獲得的一份政府備忘文件顯示，自 2020 年法國教師帕蒂在其工作的中學外遭斬首遇害以來，法國學校受到的對世俗化的攻擊挑釁事件顯著增加，在 2021/2022 學年和 2022/2023 學年之間增加了 120%。在上一學年中，此類事件中佔多數的佩戴標誌和着裝情況增加了150%以上。

阿塔爾周日在講話中向 "站在世俗問題第一線 "的校長們表示敬意，他並承諾最快下周就與他們會面，向他們提供執行這一規定所需的所有手段。

01:08 Uma mulher vestida com uma túnica abaya nas ruas de Paris. O Ministério da Educação Nacional proibiu o uso dessa vestimento muçulmana nas escolas da França. AFP - MIGUEL MEDINA