駐外使節會議

法國 – 8月28日在一次外交使節會議上，法國總統馬克龍展示了第三條路的世界觀。他提醒說，大國競爭加劇，局勢變得複雜，而法國在歐洲帶頭提倡建立可靠的合作夥伴關係。總統再次表示，法國駐尼日爾大使不會離開。

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提及駐外工作人員，特別是在尼日爾堅守崗位的工作人員，法國總統表示，他對法駐尼亞美大使伊特的工作表示讚賞¡£Ëû±íÊ¾£¬“近幾個月來，法國和外交官們在某些極為困難的國家工作，無論是在蘇丹，還是此時此刻的尼日爾，我那裡繼續履行職位的外交人員致以問候“ 。

法國總統表示，薩赫勒地區應實行負責人的政策。總統表示，一些人在這個地區表現出的弱勢，使得這個地區盛行的一種軍事政變病毒。

法國總統馬克龍還表示，在非洲一些國家的要求下，法國在薩赫勒地區分別採取了藪貓和“新月形沙丘”軍事行動。法國總統表示，沒有法國的介入，沒有我們的士兵在非洲獻出生命的犧牲，當今又如何談論馬里、布基納法索、尼日爾領土範圍。這些國家如今將不復存在。

薩赫勒五國集團聯合部隊成立於2017年，是一項國際軍事行動，主要作用是對抗不斷加劇的恐怖主義威脅，改善刑事司法、邊境安全管理和武裝宗教極端主義的蔓延。法國目前在尼日爾駐有大約1500名軍人；美國在尼日爾駐有800士兵。

歐盟周一表示“全力支持”仍在任的法國駐尼日爾大使。歐盟外交和安全政策發言人納比拉·馬斯拉里（Nabila Massrali）表示28日表示，尼日爾軍政權發出的驅逐法國大使的決定是一次新的挑釁，無論如何都無助於找到當前危機的外交解決方案”。 “歐盟不承認也不會承認尼日爾政變後的當局”。