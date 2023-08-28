馬克龍：歐洲和西方存在被“削弱的風險”

駐外使節會議

法國 – 法國總統馬克龍周一警告稱，在大國之間競爭加劇的國際背景下，歐洲和西方存在被“削弱的風險”。馬克龍在駐外使節會議上表示，大國競爭加劇“已相當僵化”，“變得更加複雜”的國際形勢，並且“大國間的競爭面臨著西方特別是歐洲大陸被削弱的風險”。

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馬克龍表示，“我們必須保持清醒的頭腦，但不能過於悲觀”，並特別提到新興國際強國的崛起使得歐洲在國際貿易中有被削弱的危險。

馬克龍進一步強調，“人們逐漸對我們的國際秩序提出質疑，西方曾在其中佔據主導地位，它將仍然佔據主導地位”。

這種質疑源於戰爭捲土重來，特別是在歐洲，俄羅斯對烏克蘭發動進攻。法國總統表示，“許多國家不想被夾在中美競爭中，第三條建立合作夥伴的道路是存在的”。法國總統表示，憑藉新的外交、軍事發展，法國可以在歐洲率先建立可靠的夥伴關係。

法國總統表示，從亞洲到非洲，因“重新發明或幻想的反殖民主義”和“工具化的反西方主義”而滋長的怨恨情緒，使得歐洲有被削弱的現象。他敦促法國必須加速發展其戰略影響力，例如在通信防禦領域。

以及從亞洲到非洲的“怨恨政策”的興起，這種政策以“重新發明或幻想的反殖民主義”和“工具化的反西方主義”。

法國總統馬克龍提醒人們不要因為烏克蘭戰爭而使得“世界分裂”，而南半球國家則拒絕譴責俄羅斯。 他說，我們必須“避免一種事不關己的姿態，好像在說：這是你們作為歐洲人的戰爭，而與我們無關”。