尼日爾：軍政權與法國之間的角力仍在繼續

尼日爾政變

尼日爾軍政府與法國之間的外交角力仍在繼續，周五尼亞美當局譴責巴黎“干涉他國內政”，巴黎則仍拒絕承認軍政府的合法性。

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周五，尼日爾軍政權的發言人阿馬杜·阿卜杜拉曼少校譴責了法國總統馬克龍本周一發表的言論，認為這些言論構成了“對尼日爾內政進一步的公然干涉”。在國家電視台播出的一份聲明中，發言人稱，馬克龍“不斷努力”贊成入侵尼日爾”，目的是為了讓新殖民主義事業在尼日爾人民身上永久化”。

周一，法國總統馬克龍呼籲非洲"地區的所有國家採取負責任的政策”，並指出法國以夥伴關係的方式支持西非國家經濟共同體（西非經共體）採取“外交和軍事行動”。周五，馬克龍重申尼日爾軍政府“沒有合法性”，法國只會“在與巴祖姆總統交流的基礎上”對尼日爾做出決定，並讚揚了巴祖姆總統的“承諾、行動和勇氣”。

法國曾多次表示支持西非經共體，幾周來，西非經共體一直在威脅可能對尼日爾進行軍事干預，來恢復該國的憲法秩序，並釋放自 7 月 26 日政變以來被囚禁在總統府的總統穆罕默德·巴祖姆。

- 緊張局勢 -

這些聲明是尼亞美和巴黎之間幾周緊張關係的最新一幕。

法國駐尼日爾大使的外交豁免權和簽證已被撤銷，尼日爾當局在本周二通知巴黎，打算將大使驅逐出境。

上周五，軍政府最初要求法國大使在 48 小時內離開尼日爾，但巴黎拒絕了這一最後通牒。

然而，另一項最後通牒可能會在本周末到期：8 月 3 日，尼日爾新領導人譴責了與法國簽訂的幾項軍事協議，法國在尼日爾部署了 1,500 名士兵參與反聖戰主義的戰鬥。

據軍方稱，這些協議均規定了不同的有效終止通知期限，其中一項與 2012 年的有關協議，終止期限為一個月。

周五，數千人聚集在尼日爾首都的空軍基地外，這裡駐紮了法國空軍。 這次“靜坐”是由民間組織M62運動號召的，該運動是由反對法國在尼日爾駐軍的民間組織組成的聯盟，自政變以來，已經舉行了多次提出類似要求的集會，靜坐預計將持續到周日。

M62 運動領導人法爾瑪·塔亞 (Falma Taya) 對人群表示：“法國必須離開，也必將離開，因為尼日爾不是它的家。”