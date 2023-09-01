法國九月開學後 汽油及柴油價格都達2023年新高

法國2023年汽油價格從未如此昂貴。根據費加羅報指出，法國汽油價格達到2023年新高，無鉛 98 無鉛汽油價格已突破兩歐元大關；而柴油價格同樣創新高。

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根據費加羅報9月1日報道，法國2023年汽油價格從未如此昂貴。法國每升柴油價格比 7 月初上漲約 20 生丁，而無鉛 98 無鉛汽油價格已突破兩歐元大關，達到今年的最高水平。

對於法國駕車者來說，開車的加油錢筆賬單越來越沉重。 根據能源轉型部公開根據 Fig Data大數據的計算，自 7 月初以來，加油站價格繼續大幅上漲。 這是民眾假期回來時，不但要面對大筆的新學年開學的花費，要得面對這個壞消息。而且都無法避免用到燃料油。

然而，受影響最嚴重的是柴油。 每昇平均價格為 1.8934 歐元，比上周上漲近兩生丁。這是七個月以來從未見過的。 汽油也遵循着相當類似的趨勢，儘管今年夏天的趨勢略有減弱。不過 SP-98 無鉛汽油的價格已經突破了兩歐元大關（為2.0176歐元），而 SP-95無鉛汽油（1.97 歐元）和 E10生態汽油（1.9517 歐元）也越來越接近兩歐元的價格，三者都打破了他們的年度價格“紀錄” ”。

2023 年全年，SP-98 無鉛汽油價格上漲 6.2%，SP-95無鉛汽油價格上漲 6.6%，生態乙醇汽油E10 價格上漲 7.6%。 相反，柴油價格下跌了0.8%，從1月1日最貴的燃料油狀態變為目前價格最最有利的狀態，儘管最近有所上漲。

需要提醒的是，自 3 月 1 日起直至年底，道達爾能源集團(TotalEnergies)的加油站柴油和 SP-95無鉛汽油的價格上限為 1.99 歐元。這是在政府壓力下做出的姿態。

7月布倫特原油上漲13.7%

這一上漲與原油價格有關。7 月份布倫特原油價格也大幅上漲，漲幅為13.7%。 YYY 這得歸咎於沙特的減產，這項減產行動至少會持續到9月份。 8 月的前 27 天利雅得的原油出口量預計為每日 547.3 萬桶，為 2021 年 4 月以來的最低水平。周四倫敦原油價格每桶為 86.67 美元，上漲 4%。