法防長：非洲的反法情緒在很大程度上是由俄羅斯製造和利用的

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據法新社記者觀察，周六有數千人在西非國家尼日爾首都尼亞美和西南部城市瓦拉姆集會，要求駐紮在該國的法軍撤離。尼亞美周六的示威集會是在一個駐有法國士兵的尼日爾基地附近舉行的。法國國防部長勒科爾尼（Sébastien Lecornu）當天與美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）就尼日爾局勢及兩國間的防務合作進行了通話。

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就與奧斯汀的通話，勒科爾尼通過社交媒體平台X介紹稱，“我們的當務之急是繼續施加壓力，促使恢復（尼日爾）憲政秩序。這關係到國際社會的信譽和次區域的穩定”。五角大樓的新聞稿指出，兩國防長“共同希望通過外交途徑解決尼日爾局勢，並強調需要繼續與尼日爾人和非洲地區合作夥伴保持接觸”。他們還重申在美法長期防務和安全關係的支持下繼續合作的承諾。

值得一提的是，勒科爾尼在《費加羅報》周五刊登的專訪中拒絕了尼日爾軍政府要求法軍和法國大使撤離的最後通牒。當記者問及“在尼日爾，軍政府發出最後通牒，要求1500名法國士兵在周一之前撤離。在巴黎拒絕與事實上的當局進行任何接觸的情況下，他們能留下來嗎？”

勒科爾尼回答說，“我們正在與（尼日爾）合法當局接觸，即巴祖姆（Mohamed Bazoum）總統，他正被以一種可恥的方式扣為人質。如果說哪位總統具有明確的民主合法性，那他就是。我們為什麼要在這個國家派駐士兵？我們花法國納稅人的錢不是為了象徵性的原因，也不是像我有時聽到的那樣是出於懷舊。我們在那裡是因為，不幸的是，薩赫勒地區多年來一直存在嚴重的恐怖活動。布基納法索、馬里和尼日爾都是如此，這種壓力還延伸到了貝寧和科特迪瓦等國的邊境。”

勒科爾尼說，“面對薩赫勒地區的‘伊斯蘭國’、‘基地’組織薩赫勒分支或‘博科聖地’組織，這些國家的合法當局——首先是政變前的馬里，其次是巴祖姆總統領導的尼日爾，恰好要求我們與當地部隊並肩打擊恐怖主義。一旦這場鬥爭不再是當權者的優先事項，就像馬里的情況那樣，我們就沒有理由再留下來。在尼日爾，問題並不完全在於此，因為我們只承認巴祖姆總統的權力，我們希望恢復憲法秩序。”

就記者問尼日爾的法軍士兵能在得不到補給的情況下留多久的提問，勒科爾尼說，“如果我明確回答你的問題，我就會觸犯法國和尼日爾的利益。但你應該知道，我並不擔心。與該地區其他政變的主要區別之一是，在這次政變中，西非國家共同體承擔了自己的責任。我們不是處於軍政府、巴祖姆和法國之間的三方格局，而是處於該地區許多總統和合法議會決定說：‘這一次，太過分了！’他們採取了經濟和金融制裁措施，甚至考慮採取軍事行動。如果法國只顧自己，而不支持西非經共體，那麼它將是一個奇怪的夥伴。這是我們的責任；法國並不軟弱。”

就記者提問，法國將以何種形式支持西共體進行軍事干預，勒科爾尼表示：“現在下結論還為時過早，這將由總統來決定。還是讓相關國家的領導人和參謀長們去解決吧。貝寧、尼日利亞、科特迪瓦和塞內加爾等國都對局勢感到不滿，正在研究各種方案。我毫不諱言，我花了大量時間與他們交談，以確保我們能夠在尊重他們的主權和防務協議的情況下——幫助他們重建憲政秩序。不要忘記，我們與這些國家在培訓、裝備和支持其部隊方面有着長期的合作歷史。”

記者提及尼日爾軍政府周四要求警方驅逐法國大使，是否對出現武力升級感到擔心。勒科爾尼回答說，“無論發生什麼情況，尼日爾都有責任確保法國大使館的安全。這是國際法，必須得到尊重。正如法國有責任確保尼日利亞駐巴黎大使館的安全一樣”。

另就記者提問“十年過去了，‘新月形沙丘行動’的結束難道沒有宣告法國的失敗嗎？”去年11月，法國總統馬克龍宣布，正式結束自2014年起在非洲薩赫勒地區開展的“新月形沙丘”反恐行動。

對此，勒科爾尼表示，“我對這種推論提出質疑，因為這種推論往往是為了國內政治利益而提出的。那麼，自2013年以來，我們應該做些什麼呢？不滿足馬里當局的需求，對在我們眼前發生的屠殺視而不見？不進行‘藪貓’行動或‘新月形沙丘’行動？讓馬里、布基納法索和尼日爾部分地區落入恐怖勢力之手？”

勒科爾尼補充說，“事實很頑固：‘新月形沙丘’行動是一個成功的軍事故事。由於法國和我們在薩赫勒地區犧牲的59名士兵，成千上萬的人倖免於難，主要恐怖分子頭目被消滅。我們永遠不會忘記這一點。但我們也要吸取教訓：雖然我們可以支持主權國家打擊恐怖主義，但我們不能替他們做，也不能沒有他們的支持。”

記者提問，“法國的軍事存在本意是保障我們非洲夥伴的穩定，但隨着時間的推移，難道沒有成為不穩定的因素嗎？” 勒科爾尼指出，“這是一個合理的問題，但需要冷靜和長遠地考慮。自20世紀60年代以來，非洲已經發生了近150次政變。我並不是說我們應該滿足於這一論點，但它確實能讓我們正確看待你的問題……”

勒科爾尼補充說，“此外，雖然自這些國家獨立以來法國與某些非洲國家保持了一段時期的准排他性關係，鐵幕倒塌後更是如此，但近年來這種情況已不復存在。中國和其他國家在非洲大陸的經濟利益正在加劇各國之間的競爭。反法情緒在很大程度上是由俄羅斯製造和利用的，我們決不能被我們使館外收了錢的示威者揮舞的幾面俄羅斯國旗所打動！”

另就法國將如何準備長期支持烏克蘭問題，勒科爾尼表示，“戰爭的這一階段需要更高水平的承諾和耐力。在裝備方面，我們已經從局勢緊迫需要在不損害我國國防的情況下直接從我國武裝部隊庫存中調撥武器的階段，進入了我國國防工業必須通過提高生產能力來直接滿足烏克蘭需求的階段。我們還準備繼續進行長期培訓。”

勒科爾尼介紹稱，“我們向烏克蘭提供軍事支持的一個顯著特點是，我們提供綜合能力，不僅包括裝備，還包括培訓和維護解決方案。這就是我們為一些裝備所做的工作，這些裝備已在實戰中證明了其價值，並為烏克蘭帶來了作戰優勢，其中包括火炮用的‘凱撒’大炮、AMX 10-RC和VAB裝甲車、防空用的‘西北風’、‘響尾蛇’和SAMPT（防空導彈及系統）”。他續指，“因此，我們承諾在今年年底前總共培訓7000名烏克蘭士兵，其中5000人在波蘭，2 000人在我國境內受訓，約佔在歐盟一級所做努力的四分之一。我們最早將於今年秋季提前完成任務。”

勒科爾尼說，“在此背景下，在我的建議下，共和國總統決定加強我們的提議，在我們已經在做的參謀培訓的基礎上，增加對將要指揮和規畫行動的（烏克蘭）軍官的培訓。我們面臨的挑戰不僅是打好當今的仗，還要幫助烏克蘭人建設未來的軍隊”。

就他是否擔心法國輿論對支持烏克蘭的立場會隨着時間流逝而削弱時，勒科爾尼表示，“這場辯論是在總統選舉期間進行的，之後又在討論‘軍事規畫法’期間進行，我們謹慎地將用於準備我們國防能力的資金與使我們能夠幫助烏克蘭的機制分開。”

勒科爾尼談到，“我還了解到，本周在聖但尼舉行的共和國總統與各政治集團之間的會議上，各方在這一問題上達成了很多共識。這是一件好事。我們必須不斷提醒我們的同胞，這項援助有多麼重要。俄羅斯不能也絕不能獲勝。我想提醒大家，在其他時候，當法國自身面臨重大困難時，能夠依靠盟友的寶貴支持。聯盟、友誼和國際法的概念不僅適用於他人。”