尼日爾軍政權敦促法國駐軍迅速撤離

軍事政變

非洲 – 尼日爾軍事政變後，任命的總理確認，他們正在與法方談判，以使法國駐軍能夠撤離尼日爾；同時軍方也希望西非經濟共同體（CEDEAO）撤銷軍事介入的打算。

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周一，在持續一個多小時的新聞發布會上，阿里·馬哈曼·拉明·澤納確認，法國軍隊在尼日爾“處於非法地位”，應該迅速撤離。

8 月 3 日，政變中掌權的將軍們譴責了與巴黎簽署的幾項軍事合作協議，巴黎約有 1,500 名士兵參與尼日爾的反恐鬥爭。 據他們稱，其中一封短信包含讓一個月內撤離尼日爾的限期。。

然而，澤納先生保證說，他的政府希望“如果可能的話，與一個與我們有很多共同點的國家保持合作。”

尼日爾還撤銷了法國大使西爾萬·伊泰的外交豁免權和簽證，並要求將其驅逐。澤納表示，這一決定是合理的，因為這名外交官拒絕回應 8 月 25 日與當局會面的邀請，其行為是“蔑視新政權”。

法國這個前殖民國家經常重申不承認尼亞美的新當局。軍方任命的總理表示， “我們難道會派警察去大使館嗎？那是我們承認的飛地。但如果大使離開，他就是非法的”。

根據《維也納外交關係公約》第22條規定規定，“接受國應允許使館為一切公務目的自由通訊，並予保護

自政變以來，這個西非組織沒有改變其立場：它呼籲“立即”恢復憲法秩序，其中包括釋放被廢黜的總統穆罕默德·巴祖姆，恢復他民選總統職位。

尼亞美新當局則計畫“最長三年”的過渡期。西非經共體多次威脅武裝干預並對尼日爾實施嚴厲的經濟制裁。阿里·馬哈曼·拉明·澤納表示， “我們預計隨時會受到襲擊。所有安排都已做好。這將是一場不公正的戰爭。如果發生襲擊，我們決心保衛自己”。

但外交解決方案仍然是當務之急。周四，兼任西非經共體主席的尼日利亞總統為可能的短期過渡期打開了大門。他以 1999 年在尼日爾實施的為期 9 個月的過渡為例，認為“如果軍事當局是真誠的，那麼這種情況沒有理由不會在尼日爾再次發生”。

9月4日，尼日爾還重新開放了商業航班的領空。 “面對鄰國日益明顯的干預威脅”，尼日爾於 8 月 6 日關閉了該項目。尼日爾通訊社援引交通運輸部發言人的話說，尼日爾領空仍然對所有軍事飛行關閉，除非當局事先授權。