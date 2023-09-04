法國教育部長宣布，法國中小學將進行“校服實驗”

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法國教育部長阿塔爾(Gabriel Attal)周一宣布，法國的中小學校將就穿校服進行“實驗”。總統馬克龍支持這一做法，一些法國政府內閣部長則希望能走得更遠。

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法國現任教育部長阿塔爾的前任恩迪亞耶(Pap Ndiaye)對“強制穿校服”聽都不想聽，但他的繼任者阿塔爾贊成學校就校服進行“實驗”。阿塔爾周一在一家法國廣播電台上說，“我不確定這是一個能夠解決所有問題的奇蹟般的解決方案，但它值得實驗。”

“這是一項公民措施，公民權屬於每個人！”

主張在學校里禁止穿長袍的法國公民事務國務秘書索尼婭·巴克斯(Sonia Backès)說，“阿塔爾宣布的實驗將會使校服普及，因為這是個會讓每個人都滿意的措施”。

索尼婭·巴克斯還補充說：“在禁止穿長袍的問題上，人們的立場在向我們靠攏。在校服問題上，則是我們的立場在被重複。”穿校服是否是一項帶有右翼政黨色彩的措施呢？索尼婭·巴克斯就此回答說，“不，這是一項公民措施，公民權屬於每個人！”

伊芙琳省的復興黨籍的國會議員查爾斯·羅德威爾（Charles Rodwell）高興地表示說，“校服在世俗主義層面上保護學校，在購買力問題上能有作用，它還可以對抗騷擾，（讓學生）對學校產生歸屬感。”

就法國中小學生是否應該穿校服，法國總理府持謹慎態度。上星期，在法國媒體刊登索尼婭·巴克斯的採訪之前，總理博爾內在最後一刻給予了阻止。但是，總統府則為阿塔爾的校服實驗開了綠燈。周一，馬克龍承認在這個問題上他的立場有了變化。他說，“單一的校服可以解決很多問題：世俗主義和我們就體面的觀念。馬克龍說他以前支持以學校為單位來實驗，但是，學校負責人面臨的壓力太大了，所以，將按領土來進行實驗和評估。”